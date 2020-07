Kits recreativos para crianças e adultos continuam sendo distribuídos em Pinheiral

Matéria publicada em 18 de julho de 2020, 13:09 horas

Pinheiral– O CRAS II, no bairro Cruzeiro, dará continuidade à distribuição de kits recreativos aos seus usuários, a partir da próxima quarta-feira, dia 22. A ação tem o objetivo de fortalecer vínculos e reforçar o acompanhamento das famílias mais vulneráveis do município durante o período da pandemia causado pelo novo coronavírus. De acordo com a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Patrícia Rivello, os kits infantis são compostos por atividades socioeducativas e guloseimas, enquanto o kit dos adultos contém atividades cognitivas que incentivam o desenvolvimento criativo.

– O kit das crianças é composto por materiais que estimulam a criatividade e desenvolvimento através de recreação como cola colorida, lápis de cor, massa de modelar, papéis diversos, borracha e algumas guloseimas como pipoca, pirulito e algodão doce. Já o kit para os adultos terá itens como kit de beleza, tecido colorido, linha, elástico e atividades cognitivas. Nosso intuito é fortalecer o vínculo com as crianças e também com as mulheres e famílias usuárias dos CRAS, mostrando que nossa equipe está sempre presente em suas vidas – disse Patrícia Rivello.

O CRAS II fica localizado na Rua Manoel Torres, número 357, no bairro Cruzeiro II. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3356-4068.