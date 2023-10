Lei Paulo Gustavo: Pinheiral abre edital para projetos audiovisual

Pinheiral – A Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo de Pinheiral abriu, nesta terça-feira (17), as inscrições para o processo de seleção e apoio financeiro de pessoas físicas ou jurídicas para a execução de propostas culturais de vídeos clipes musicais autorais inéditos, materiais de trabalhos para músicos e bandas e DJ´s em formato de videoclipe, curtas-metragens profissionais e amadores inéditos, videocasts, midiamakers, desenvolvimento e finalização de obras audiovisuais no município, com fundamento na Lei Complementar Federal nº 195, de 08 de julho de 2022, no Decreto Federal nº 11.453, deste ano.

As inscrições, gratuitas, devem ser realizadas ,exclusivamente pelo link: http://linktr.ee/lpgpinheiral até às 16 horas do dia 01 de novembro. Os editais completos estão disponíveis em: https://pinheiral.rj.gov.br/lei-paulo-gustavo/editais/.

Um proponente poderá submeter apenas uma proposta cultural em cada categoria ou no máximo duas propostas culturais neste edital e o candidato deverá estar obrigatoriamente cadastrado no mapeamento cultural municipal, além de comprovar obrigatoriamente, a realização de atividades profissionais prévias relacionadas a categoria de seu interesse, por pelo menos dois anos, consecutivos. Esta comprovação de atuação deverá ser feita através da documentação a ser enviada no momento da inscrição. O valor total dos recursos disponibilizados para esta Chamada corresponde a R$ 122.000,00.