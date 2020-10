Líder comunitária pede ajuda para irmão com câncer em Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de outubro de 2020, 11:19 horas

Segundo Cleusa Franco, de 65 anos, irmão, de 63, está com câncer no figado

Volta Redonda – Preocupada com o agravamento do quadro de saúde do irmão, a líder comunitária no bairro Siderlândia, em Volta Redonda, Cleusa Franco, de 65 anos, iniciou na última terça-feira (27), apelo através de mensagens postadas pelo WhatsApp, a fim de ajudar Ailson Moreira, de 63 anos, que está com câncer no fígado.

De acordo com Cleusa, os custos com medicamentos e exames do irmão são altíssimos. Por este motivo ela está pedindo ajuda da população.

”Graças à mobilização da comunidade e dos amigos, o esperado exame de endoscopia, realizado na rede particular na quinta-feira (29), foi garantido”, relatou, explicando que a quantia de R$ 250,00 foi arrecadada para o procedimento.

“Vamos dar transparência de tudo. Já recorremos à Defensoria Pública e fomos bem atendidos e orientados”, informou Cleusa, ressaltando que os remédios do irmão custam R$ 400,00.

Para quem desejar participar da campanha, o contato é através do celular (24) 998157964.