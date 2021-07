Light doa 5 mil mudas nativas da região de Piraí à Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade do RJ

Matéria publicada em 26 de julho de 2021, 10:16 horas

Iniciativa faz parte do programa da companhia de Recuperação de Áreas Degra​dadas, que faz, anualmente, o plantio de 55 mil mudas

Sul Fluminense – A Light fez a doação de 5 mil mudas nativas da região de Piraí para a Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. O termo de compromisso de doação foi entregue por Alessandra Amaral, Diretora de Regulação, Energia e Comercialização da Light à Thiago Pampolha, Secretário Estadual do Ambiente e Sustentabilidade. A empresa mantém um Programa de Recuperação de áreas Degradadas desde 1992, que tem como objetivos restabelecer a cobertura vegetal, criar ecossistemas de proteção e auxiliar na manutenção da biodiversidade local. Já foram plantadas, desde então, mais de 3,5 milhões de mudas.

Segundo sua assessoria, a Light mantém dois viveiros de mudas florestais, que têm a capacidade de produzir cerca de 60 mil mudas ao longo do ano. As plantas são utilizadas no próprio programa e doadas para uso em educação ambiental em escolas e comunidades. Desde o início da iniciativa são recuperados cerca de 50 hectares de Mata Atlântica por ano, envolvendo atividades de plantio em novas áreas e manutenção das áreas já reflorestadas.

“Este programa contribui de forma direta para uma considerável diminuição dos processos erosivos e, portanto, na manutenção da lâmina d’água dos reservatórios do complexo e da biodiversidade local. O projeto, além de ser essencial para a manutenção do nosso trabalho, serve como legado para a sociedade e garante a qualidade de vida das famílias.