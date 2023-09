Light fará manutenção em Rio das Flores e Valença no fim de semana 

Rio das Flores e Valença – A Light realizará uma manutenção em sua rede elétrica para melhorar a qualidade operacional na região de Rio das Flores e Valença, beneficiando mais de 15 mil clientes com a diminuição de ocorrências. O serviço será executado das 8h30 do dia 23/09 até as 17h de 24/09, devido à complexidade da intervenção e para garantir a segurança dos profissionais.

A manutenção foi programada para um final de semana com o objetivo de mitigar o impacto aos clientes, sobretudo nas atividades comerciais e industriais, pois pode haver queda de tensão de energia no período – dentro dos parâmetros exigidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) – para o município de Rio das Flores e seu distrito Taboas, além de regiões de Valença, como os distritos Pentagna e Parapeuna.

A empresa orienta que os clientes evitem o uso de aparelhos de grande consumo de energia, como ar-condicionado e chuveiro elétrico.

Ao contrário da interrupção emergencial, a manutenção programada é avisada com antecedência aos clientes. Esta intervenção consiste na substituição de um regulador de tensão na subestação de energia de Valença. O equipamento é responsável por manter os níveis de tensão elétrica em conformidade com os limites definidos pelo órgão regulador e sua troca é necessária para continuar garantindo a segurança da distribuição de energia para a região.

A Light entende os impactos do serviço aos moradores e conta com a compreensão da população, uma vez que sua realização vai permitir a continuidade da eficiência operacional do serviço prestado.

