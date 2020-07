Light lança canal de Whatsapp para deficientes auditivos com videochamadas e libras

Matéria publicada em 2 de julho de 2020, 10:42 horas

Rio – A concessionária de energia Light lançou um canal pelo aplicativo Whatsapp dedicado a clientes surdos e deficientes auditivos. Pelo número (21) 97686-7358, os clientes podem solicitar diversos serviços por mensagem de texto ou por videochamadas em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

A gerente de Serviços ao Cliente da Light, Tatiana Celani, afirmou que o novo canal tem o objetivo de deixar o atendimento mais prático e inclusivo. “Estamos ampliando as possibilidades de canais para que o atendimento seja acessível a todos. Disponibilizamos profissionais especialmente treinados para esse atendimento, de segunda a sexta das 8h às 17h e sábado das 8h às 12h. Além disso, estamos trabalhando para tornar esse canal 24h, pois queremos que o nosso cliente tenha a melhor experiência, principalmente nesse momento”, detalha Celani.

O desenvolvimento do novo canal é fruto do comprometimento da Light com ações de melhorias nos processos e canais de relacionamento com os clientes.