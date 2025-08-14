Limpa Rio começa trabalhos de desassoreamento do Rio Barra Mansa

Barra Mansa – O município de Barra Mansa está sendo beneficiada pelo programa Limpa Rio Máquinas, uma iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). O trabalho, acompanhado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, está avançando com foco no desassoreamento do Rio Barra Mansa, contemplando cerca de 6 km de extensão e beneficiando os moradores dos bairros Boa Sorte, Piteiras e Santa Clara. Nesta quinta-feira (14), as equipes estão operando na Rua Major Luiz Alves, no Boa Sorte.

O secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Viana, explicou que as máquinas trabalham na recomposição das margens e no desassoreamento do rio.

“Os serviços começaram nas proximidades do Fórum e vêm avançando pelos bairros, com o intuito de melhorar o escoamento das águas do rio, reduzir o risco de enchentes e recuperar as margens em áreas que sofrem com erosões. Este período mais seco em que estamos é melhor para a realização desse tipo de intervenção, garantindo que, quando chegar o tempo das chuvas, o rio esteja preparado para suportar o aumento no volume de água”, disse.

Rodrigo ainda agradeceu o apoio do prefeito Luiz Furlani, do governador Cláudio Castro, do secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, e todos os envolvidos nas melhorias. “Gratidão ao empenho do nosso prefeito, que nos garante o suporte para que os trabalhos sejam feitos, e ao Governo do Estado pela parceria importante e que traz grandes avanços a Barra Mansa”, frisou.

O Rio Barra Mansa é o terceiro corpo hídrico a receber as melhorias proporcionadas pelo programa Limpa Rio em 2025. A primeira intervenção ocorreu no Rio Bocaina, com ações de desassoreamento e correção das margens. Em seguida, o programa avançou para o Rio Bananal, onde foi realizada uma grande recomposição de áreas comprometidas pela erosão.