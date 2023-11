Linha Roma-Conforto ganha novos horários em Volta Redonda - Diário do Vale

Volta Redonda – A prefeitura anunciou nesta quinta-feira (9) que implantou quatro novos horários da linha 180 (Roma – Conforto), operada pela Viação Cidade do Aço. Eles já estão disponíveis para os usuários, atendendo aos horários de maior fluxo de passageiros. Além disso, o trajeto percorrido pelo ônibus foi estendido, indo até o bairro Aterrado.

“Foram incluídos mais quatro horários distribuídos no pico da manhã (entre 6h e 8h) e no pico da tarde (entre 17h e 19h). Os novos horários estão disponíveis para consulta no site da prefeitura (www.voltaredonda.rj.gov.br/horario-de-onibus/) e também no aplicativo

VR Bus, assim como nos pontos de ônibus através de cartazes fixados”, disse o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, acrescentando que os horários existentes não sofreram alterações.

Segundo ele, a oferta de novos horários aos usuários atende às melhorias colocadas como contrapartida da nova legislação (Lei 6.055/2022) que altera o subsídio do transporte público.

“A linha 180 (Roma – Conforto) já está oferecendo o trajeto estendido pela Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado. As outras linhas de ônibus também vão oferecer mais horários, atendendo principalmente os locais que mais precisam. O objetivo é garantir um serviço público de transporte coletivo eficaz à população de Volta Redonda”, finalizou o secretário.

Cadastro de VR Card

Os moradores de Volta Redonda que queiram o subsídio da prefeitura no transporte público – continuando, assim, a pagar R$ 4,20 na passagem das linhas municipais – podem se cadastrar

para obter o VR Card em dois pontos: Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres e Subprefeitura do Retiro.

De acordo com a administração municipal, o cadastramento é gratuito e o prazo para fazê-lo vai até o dia 31 de dezembro. O benefício começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2024. Para se cadastrar, é preciso levar CPF e comprovante de residência de Volta Redonda. Para menores de idade é necessária a apresentação da Certidão de Nascimento. O cadastramento pela internet começará em breve.

Após o cadastro, o Sindpass irá confeccionar o cartão VR Card, que será disponibilizado em até dez dias úteis. O usuário será informado quando o cartão ficar pronto por meio de contato eletrônico (número de telefone, e-mail etc.), que deverá ser indicado no momento do cadastro.

A retirada do VR Card deverá ser feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30, no posto de atendimento do Sindpass em Volta Redonda, que fica no segundo andar do Pontual Shopping (Rua 14, nº 350, 2º piso), na Vila Santa Cecília. A recarga do VR Card deverá ser feita no dinheiro e também via PIX, a partir de 1º de dezembro, nos pontos de atendimento

citados acima.

Vale-transporte

Para quem utiliza o vale-transporte, afirma a prefeitura de Volta Redonda, nada muda na prática. Segundo a prefeitura, as grandes empresas da cidade arcarão com a diferença (R$ 0,75), sem que os trabalhadores paguem por isso, pois no salário já é descontado o valor máximo permitido por lei. Para as micro e pequenas empresas haverá o subsídio da prefeitura para beneficiar seus trabalhadores.