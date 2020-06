Lions Clube Volta Redonda entrega cobertores para entidades beneficentes

Matéria publicada em 1 de junho de 2020, 14:53 horas

Volta Redonda- Nesta segunda-feira, dia 1º, o Lions Clube Volta Redonda promoveu a entrega de 200 cobertores para entidades beneficentes cadastradas, para que as mesmas contemplem famílias carentes assistidas por elas.

As mantas foram compradas através de doações em dinheiro, feitas pelos membros do clube e também por pessoas que participam todos os anos da “Noite Mineira”, evento promovido pelo Lions para arrecadar recursos para essa ação, mas que não pode ser realizado devido à pandemia do novo coronavírus.

Segundo o presidente do clube, Jorge Pantaleão, a solução para não deixar as famílias descobertas no inverno foi promover uma campanha de arrecadação de recursos.

– Divulgamos o pedido de doação entre os companheiros do clube e na imprensa regional, justificando que não íamos realizar a Noite Mineira, por conta das medidas de prevenção ao Coronavírus, mas que precisávamos colocar em prática a compra dos cobertores. Os resultados foram positivos e renderam esses 200 itens, que estamos entregando nesta segunda-feira – explicou.

Pantaleão ressaltou que o clube optou em solicitar a doação em dinheiro porque os cobertores são comprados direto da fábrica, com valores mais em conta e de boa qualidade, garantido que as famílias atendidas pelas entidades beneficentes recebam bons produtos. O Lions agradece todos que colaboraram e vai inserir o resultado da campanha e da arrecadação, na sua prestação de contas.