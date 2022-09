Liquida VR 2022 supera público das edições anteriores

Matéria publicada em 13 de setembro de 2022, 13:50 horas

Volta Redonda – Realizada entre os dias 08 e 11 setembro, no Pavilhão de Exposições da Ilha São João, a 8ª edição da Liquida VR superou as edições anteriores em quantidade de público. Cerca de 100 mil pessoas passaram pela feira nos quatro dias de evento.

A avaliação foi feita pela diretoria da Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (Aciap-VR), entidade realizadora do evento, que também contou com o patrocínio do Sicoob Coopemata, Sebrae-RJ e Sindpass, além do apoio da Prefeitura de Volta Redonda

Considerada a maior feira de liquidação do sul do estado, a Liquida VR atendeu as expectativas da organização e atraiu um público de mais de 100 mil pessoas. Produtos de segmentos variados puderam ser adquiridos com até 75% de desconto.

– Esta edição do Liquida VR atendeu a ansiedade do público e dos lojistas que estavam há dois anos sem ter um evento deste porte devido a pandemia do covid-19. Tivemos 150 estandes oferecendo produtos de segmentos variados. Obtivemos uma grande adesão dos consumidores, que aproveitam cada vez mais as oportunidades de compras que a feira oferece e consequentemente, tivemos um aumento considerável no volume de vendas em relação as edições anteriores – comentou Luiz Fernando Cardoso, presidente da Aciap-VR.

Mudanças também aconteceram na estrutura do evento, este ano ocupou uma área bem maior da Ilha São João, com diversas opções de lazer e gastronomia com festival de torresmo, festival de chope, food trucks, área kids e shows de bandas covers todos os dias. As novidades contribuíram para atrair o público.

Para o comerciante Júlio Cesar Ramos, da Torotech Store, loja do seguimento de assistência técnica e assessórios para aparelhos celulares, a Liquida VR representou uma oportunidade de alavancar as vendas e de divulgar a marca.

– Foi a primeira vez que participamos da Liquida VR, estamos muito satisfeitos com a organização do o evento. A feira representa uma ótima oportunidade para alavancar as vendas e mostrar a marca para o público do Sul Fluminense – disse, afirmando que já reservou estande para participar da 9ª edição em 2023.

Já Fabiano Cunha, proprietário das Lojas Mury, empresa do seguimento de calçados e vestuários, participa desde a primeira edição da Liquida VR e salienta que a feira é uma oportunidade para desovar os estoques e levantar capital de giro.

– Já participamos há várias edições da Liquida VR. É sempre uma experiência muito gratificante, além da troca de conhecimentos com outros lojistas é uma grande oportunidade para desovar nossos estoques e levantar capital para renovar as coleções. Agradeço a Aciap-VR, organizadora do evento pela oportunidade, essa edição foi um sucesso, um megaevento, muito bem organizado. Estamos muito felizes em ter participado, vamos renovar contrato para o próximo ano e convido a todos a participarem também – ressaltou

A professora Mariana Santos, moradora da cidade de Resende, visitou a feira com a família, elogiou a estrutura do Liquida VR

– Vim com meus dois filhos e o marido para curtir o domingo. As crianças gostaram muito do parque, os shows foram muito bons, almoçamos, experimentamos um torresminho e aproveitamos para comprar alguns itens de decoração para a casa e material de construção, tudo com preços muito atrativos, valeu muito a pena – destacou