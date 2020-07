Live em prol do Lar de Idosos Vovó Ássima e Vovô Elias Zarur acontece nesta sexta-feira no Youtube

Matéria publicada em 16 de julho de 2020, 20:05 horas

Volta Redonda– Em comemoração aos 66 anos do aniversário de Volta Redonda, os Grupos Partido A+ e Vamos Sambar fazem nesta sexta-feira, dia 17, às 16h, no Youtube, uma live beneficente em prol do Lar de idosos Vovó Ássima e Vovô Elias Zarur, da Legião da Boa Vontade (LBV).

O objetivo é arrecadar doações de alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas, entre outros itens, que serão entregues aos assistidos da instituição, localizada no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda. As doações darão uma ajuda extra para contribuir com os atendimentos prestados, reforçando todos os cuidados em meio à pandemia da Covid-19.

Durante a live, o público acompanhará a participação contagiante do Gabrielzinho do Irajá. A apresentação será promovida com o apoio do jogador Marrone, do Atlético Mineiro, um dos patrocinadores da iniciativa, juntamente com sua loja M38, de peças e acessórios automotivos e o Boteco Barão. Nos intervalos, o público contará com as participações do DJ Felipe Lemos e DJ Naldo Silva.

A ação solidária, que beneficiará os idosos atendidos no Abrigo da LBV em Volta Redonda, conta com um time de parceiros: Vitor Calçados, Supermercado Barbosa, Laçarotes Moda, GNVVR, Salão de Beleza e Estética Aline Cândido, Rafa Lanches, Iya Mi Dunda artesanatos, Estética e Saúde Sabrina Borges, Higienização Automotiva Sassá, CS Store, Z lingerie e Moda Intima, Pequenos Talheres Buffet, Sú Delícias, Esmalteria Espaço Rosa e Cecília Liberato Cabeleireira.