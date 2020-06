Live musical solidária ‘Juntos Somos Mais Fortes’ acontece nesta terça-feira em prol das crianças de Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de junho de 2020, 16:09 horas

Doações de alimentos serão entregues às famílias das comunidades: Fazendinha, Vale Verde e Mariana Torres

Volta Redonda- Nesta terça-feira, dia 16, está marcada a live musical solidária “Juntos Somos Mais Fortes”, às 20h, no Youtube, em prol das crianças dos bairros Fazendinha, Vale Verde e Mariana Torres, de Volta Redonda. A transmissão terá a participação das princesas da Disney, personagens do filme Frozen, entre outras atrações.

O objetivo do musical é arrecadar alimentos para serem doados às famílias carentes dessas comunidades. Durante toda a atração terá um QR Code para os internautas efetuarem a doação. A cantora gospel Carol Sampaio vai estar à frente do musical infantil com participação do músico Fábio Lemos. A live será apresentada pela influencer Karol Chokyu.

O empresário Igor Freitas, do Bosque da Lua, abraçou a causa e cedeu gratuitamente o espaço para a realização da live, além do espaço, o empresário vai reverter toda a arrecadação de terça-feira do estabelecimento em alimentos, que também serão doados na ação.

As comunidades Vale Verde, Fazendinha e Mariana Torres foram escolhidas, pois já havia uma ação beneficente com às famílias das crianças dessas comunidades desde 2017, pelo idealizador deste projeto Marcelo Franco.

– Eu já desenvolvia ações beneficentes nesses bairros durante a Páscoa, Dia das Crianças e Natal. Portanto a população infantil e seus pais já esperam por essas datas na certeza de que serão lembradas. Porém, em especial neste ano devido a pandemia, os chocolates de Páscoa não foram entregues para a segurança das crianças. E as famílias das mesmas encontram-se em situação de hipossuficiência. Necessitando de maior apoio e assistência, por isso iremos fazer a live beneficente – explicou o idealizador do projeto Marcelo Franco.

A principal mensagem da live é a solidariedade. Mas em meio à pandemia do novo coronavírus a conscientização é fundamental e também terá destaque através da participação especial da médica Júlia Reis, presente no cenário hospitalar na cidade do Rio de Janeiro. A médica vai dar seu depoimento e alertar a população sobre os cuidados na prevenção da Covid-19.

A live tem o patrocínio do Bosque da Lua, Colgate, Mutirão Restaurante, Elmex. Doadores da live: Farma Center, Café Favorito, Padaria Madrigal, Brooklyn, Palatos, Alquimia, Casa do Cpap, Pointur e Matos Restaurante.