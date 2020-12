Live solidária ‘Musical Disney’ arrecada alimentos para famílias de Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2020, 15:57 horas

Doações serão entregues nas comunidades Fazendinha, Vale Verde, Mariana Torres, Belo Horizonte e Padre Josimo

Volta Redonda– A live solidária “Musical Disney” marcada para às 19h30 desta segunda-feira, dia 07, no YouTube da cantora gospel Carol Sampaio pretende arrecadar cerca de 10 mil toneladas de alimentos, que serão entregues às famílias carentes dos bairros Fazendinha, Vale Verde, Mariana Torres, Belo Horizonte e Padre Josimo, em Volta Redonda.

Durante toda a atração terá um QR Code para os internautas efetuarem a doação. As pessoas também poderão doar brinquedos para as crianças nesse Natal até o dia 22 de dezembro nos pontos de arrecadação dos patrocinadores do evento. A ação faz parte do projeto “Criança Feliz na Comunidade”, criado desde 2017, pelo idealizador Marcelo Franco de Freitas.

A live acontecerá no palco da igreja Projeto Vida de Volta Redonda e contará com a participação de cantores da região tendo como convidados a dupla Noelle e Junior, o cantor Fábio Lemos e a banda Trigo. Além da cantora Carol Sampaio, que vai estar à frente do musical infantil, a live contará ainda com a apresentação de Anlive Bhawan e Esthefane Souza. O evento não é aberto devido à pandemia.

Todo a live é dedicada ao público infantil com apresentações de musicais da Disney, tendo como principal mensagem a solidariedade em prol das crianças e suas famílias. O idealizador do projeto Marcelo Franco explicou como tudo começou.

– Eu já desenvolvia ações beneficentes nesses bairros durante a Páscoa, Dia das Crianças e Natal. Portanto a população infantil e seus pais já esperam por essas datas na certeza de que serão lembradas. Porém, em especial neste ano devido à pandemia, as famílias das mesmas encontram-se em situação de hipossuficiência. Necessitando de maior apoio e assistência, por isso estamos realizando a segunda live beneficente – disse Marcelo Franco de Freitas.

A live conta com o patrocínio da igreja Projeto Vida, Fuê, Anlive Bhawan, Médico Online, Grupo Toniato, BioExtratus, Bosque da Lua, Drogarias Economize, Ladu Studio, Bob’s, Zamix, Pointur, Fazenda do Vale, Amor a pele, Matos Restaurante, Madrigal, Rihappy, Elmex, Gil Jurinha, Casa do Cpap, Gigi, Brooklyn, Palatos, Colgate.