Livro ‘Dos Contratos e Autos Unilaterais de Vontade’ é lançado na Fazenda da Posse, em BM

Barra Mansa – Praticamente todo mundo, em algum momento da vida, terá que lidar com contratos. O assunto, tão necessário quanto abrangente, inspirou o desembargador da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), Carlos Santos de Oliveira, a escrever o livro ‘Dos Contratos e Atos Unilaterais de Vontade’, que será lançado nesta sexta-feira (15), às 18h, no Centro Cultural Fazenda da Posse, no bairro Barbará. O lançamento será aberto ao público em geral, além de advogados e estudantes de Direito.

O magistrado reforça que o livro é voltado para os operadores do Direito, mas é de grande utilidade para toda a população. “O contrato é o que comanda a manifestação de vontade das pessoas e a circulação de bens e riquezas. Sem pensar, a cada minuto estamos celebrando um contrato”, destacou Carlos de Oliveira. “O contrato nunca vai sair de moda. Tudo na vida é regido, é movimentado por um contrato. Ele está em tudo na vida das pessoas, por isso optei começar falando sobre esse tema”, acrescentou.

O desembargador explicou que tanto a forma de contratação quanto o conteúdo do contrato mudou muito ao longo dos anos, o que exige uma revisão do assunto. “Os contratos hoje, como um contrato de adesão, ganharam ênfase no mundo jurídico. Antigamente você não tinha contratações em série, hoje você tem. Então, pela rapidez e pelo próprio dinamismo que o mercado impõe, o oferecimento de novos produtos é diário, exigindo a criação de formas de proteger o cidadão”, disse.

Essas novas formas são abordadas no livro “Meu livro aborda bem isso: como proteger o cidadão, como privilegiar a autonomia da vontade e mais uma série de coisas. É um assunto que, apesar do transcurso do tempo, continua muito atual”, frisou Carlos de Oliveira.

O magistrado explicou ainda que, muitas vezes, acontece de uma pessoa assinar um contrato sem saber e só se dar conta disso quanto a cobrança bate na porta. “Temos que provocar essa reflexão, e o livro serve para isso. Ele dá o caminho das pedras, mas também lança uma série de situações-problemas, onde o leitor vai refletir acerca da melhor posição a tomar”, concluiu.