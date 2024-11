Loja Maçônica de BM promove baile beneficente em prol da Casa Rosa

Barra Mansa – A Loja Maçônica Independência e Luz, de Barra Mansa, realiza nesta quinta-feira (21) um baile beneficente em prol da Casa Rosa de Barra Mansa, instituição que apoia voluntariamente pacientes com câncer em tratamento na Oncobarra, na Santa Casa do município. O evento será realizado de 19h30 às 23h no Ricardo Buffet, em Volta Redonda.

De acordo com o idealizador do evento, Renato Mattos, a ideia do baile veio após a Loja Maçônica de Barra Mansa conhecer a Casa Rosa e a seriedade do trabalho realizado pela equipe.

“Elegemos a Casa Rosa porque reconhecemos nela o trabalho sério que eles vêm fazendo. Nós recebemos uma retribuição da área de filantropia da Loja do Rio de Janeiro de R$2 mil há mais ou menos dois anos. Como nós somos de uma loja de Barra Mansa, começamos a procurar uma instituição que tivesse credibilidade e que realmente tivesse um trabalho importante na cidade para receber essa quantia. Nós achamos a Casa Rosa e acreditamos que podemos fazer mais. A maçonaria não se divide em cada loja individualmente. Todas as lojas agem conjuntamente e é isso que queremos fazer”, conta Renato.

A Casa Rosa

Criada por Márcia Cristina Ramos, A Casa Rosa surgiu de um trabalho voluntário, iniciado em 2017, no serviço de oncologia da Santa Casa de Barra Mansa – Oncobarra, que visava auxiliar os pacientes em tratamento de câncer nas suas necessidades básicas. De sua experiência pessoal, Márcia tirou forças para ajudar aqueles que passam pela dura batalha contra o câncer da melhor forma que encontrou. Hoje, a Oncobarra é referência regional de tratamentos oncológicos pelo SUS e, por isso, recebe muitos pacientes todos os dias.

“A Casa Rosa nasceu de uma dor para uma missão. Eu fui curada de um câncer terminal, pesei 29kg, tive uma tuberculose, perdi os meus cabelos, minhas unhas e meus dentes. Nem água e comida eu conseguia mais consumir, já estava em estado paliativo e recebi a cura. Me tratava em Volta Redonda. Lá passei todo aquele processo doloroso da quimioterapia e da radioterapia. Em 2019 fui curada e a Oncobarra foi inaugurada em Barra Mansa. Eu fui transferida para fazer o controle aqui, faço até hoje. E quando eu cheguei vi a quantidade de pessoas necessitadas, longe do lar, sem dinheiro no bolso, na beira do caminho, abandonadas. Eu comecei a trabalhar na calçada, dentro do hospital, juntei um grupo de mulheres e começamos a fazer um trabalho maravilhoso todos os dias. Um dia, vi essa casa vazia, abandonada e aluguei no meu CPF. Ganhei a tinta para pintar e colocaram o nome de Casa Rosa e pegou”, conta ela.

Hoje passam na Casa Rosa para se alimentar, com café da manhã, a sopa e o lanche da tarde, cerca de 3.500 pessoas por mês. Além disso, 25 famílias sem renda e em situação de vulnerabilidade são assistidas com cestas básicas. A Casa Rosa está localizada na rua Santos Dumont, 182, no Centro da cidade. Entre os serviços desenvolvidos, a Casa conta com consultório, psicólogos, psicanalistas, nutricionista, dermatologista, assistentes social e jurídicos, tudo de forma gratuita.

O Baile

De acordo com Renato Mattos, o evento é somente para membros da Maçonaria e convidados, com toda a renda revertida para a Casa Rosa. A banda “Os Genéricos” se apresentará no evento. O conjunto, inicialmente formado por médicos e chamado ‘The Doctors’ foi reformulado após a entrada de outros profissionais na banda.

“Os Genéricos tocam Beatles e músicas mais dançantes. Eles vão comandar o baile e estão ensaiando no capricho, todo mundo fazendo o trabalho com muita dedicação. Têm três setlists para a quinta-feira”, afirma Renato.