Loja Maçônica Esfinge 22 recebe ‘Feira Arte de Fato’ no domingo (20)

Volta Redonda – O Salão da Loja Maçônica Esfinge 22, no bairro Sessenta, ao lado do Tiro de Guerra, recebe no próximo domingo (20) a Feira Arte de Fato. Na programação do evento está prevista uma feira de adoção de pets, das 10h às 16h, realizada em parceria com abrigos locais – só estarão disponíveis para adoção os animais previamente cadastrados para esta feira.

Além disso, a Feira Arte de Fato oferecerá aos visitantes atrações musicais com DJ Rew West e a dupla Luís Gustavo & Gabriel; doação de mudas de plantas e o projeto ‘Leitura Solidária, em parceria com o Conexão Literária Sul Fluminense – os livros doados serão trocados por alimentos não-perecíveis e produtos de higiene para ajudar a quem mais precisa.

O evento terá espaço kids para a criançada e 46 expositores da região Sul Fluminense, que mostrarão suas criações exclusivas, de artesanato a produtos inovadores. A Feira Arte de Fato acontece no próximo domingo (20), das 10 às 19h, no Salão da Loja Maçônica Esfinge 22, na Sessenta. A entrada é gratuita. Mais informações em www.instagram.com/feiraartedefato/