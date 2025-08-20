Luciana Alves empossa novos membros do Conselho da Cidade em Barra Mansa

Barra Mansa – A vice-prefeita de Barra Mansa, Luciana Alves, empossou os novos membros do Conselho da Cidade, que atuarão no biênio 2025-2027. A ação aconteceu no Gabinete da Prefeitura, na tarde desta quarta-feira (20), e marcou o início de um novo ciclo de debates e ações voltadas ao desenvolvimento urbano e planejamento da cidade.

Luciana, também secretária municipal da Pessoa com Deficiência, ressaltou a importância do conselho como instrumento de construção coletiva para o futuro do município.

“O Conselho da Cidade é essencial para o desenvolvimento de Barra Mansa. Ele é um espaço de ação, de planejamento e, acima de tudo, de responsabilidade”, afirmou.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, foi empossado como presidente do Conselho e parabenizou os novos membros, destacando o papel fundamental que cada um desempenhará na formulação de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.

“A responsabilidade é grande quando falamos em planejamento urbano, acessibilidade, mobilidade e moradia. Por isso, é fundamental que o Conselho atue com compromisso e escuta ativa da sociedade”, disse Eros.

O Conselho das Cidades é composto por representantes do poder público, da sociedade civil e de diversos segmentos da comunidade, tendo como objetivo contribuir para a formulação de diretrizes e ações que promovam o desenvolvimento sustentável e inclusivo de Barra Mansa.

Representantes do Executivo

Titulares

Eros dos Santos

Larissa Canesqui

José Cordeiro

Rodrigo Viana

César Carvalho

Suplentes

Claudio Rogerio Pimentel Escobar

Geovana Julio dos Santos

Adelaide Maria Antônio Werneck

Guilherme Augusto Fonseca

Bruno Gomes Meireles

Legislativo

Titulares

Everton Pezão

Eduardo Pimentel

Suplentes

Elias Barbosa Romeiro

José Klévis da Silva

Movimentos sociais populares

Titulares

Gilmar José Félix – PAC

Carlos Roberto – ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS

Muary Dias Quintanilha – ASSOCIAÇÃO PASTORAL E ECOLÓGICA

Edmar F. Emiliano – FAMBAM

Suplentes

Marcos Antônio Marques – PAC

Geraldo Magela de Barros – ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS

William Resende de Castro Jr – ASSOCIAÇÃO PASTORAL E ECOLÓGICA

André Paulo – FAMBAM

Trabalhadores através de suas entidades sindicais

Titulares

Antônio Marcelino de Carvalho – SINDICATO DOS FERROVIÁRIOS

Augusto Rezende – SINDICATO RURAL

Suplentes

Lilian da Silva Barbieri – SINDICATO RURAL

Washington de Oliveira Alberice – SINDICATO DOS FERROVIÁRIOS

Operadoras de serviço público

Titulares

Diego Sebastian C. Souza – SAAE

Lucas Gomes Leal – SINDPASS

Suplentes

Vera Lúcia Teixeira – SAAE

Dr. Flávio Lourenço Brandão – SINDPASS

Empresarial relacionado ao desenvolvimento urbano

Titular

Manoel Duarte – ACIAP

Suplente

Jeferson Silva Ferreira – CDL

Representantes profissionais

Titular

Cláudio Rodrigues Ignácio – CAU

Suplente

Pedro Valente – OAB