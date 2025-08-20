Luciana Alves empossa novos membros do Conselho da Cidade em Barra Mansa

Barra Mansa – A vice-prefeita de Barra Mansa, Luciana Alves, empossou os novos membros do Conselho da Cidade, que atuarão no biênio 2025-2027. A ação aconteceu no Gabinete da Prefeitura, na tarde desta quarta-feira (20), e marcou o início de um novo ciclo de debates e ações voltadas ao desenvolvimento urbano e planejamento da cidade.
Luciana, também secretária municipal da Pessoa com Deficiência, ressaltou a importância do conselho como instrumento de construção coletiva para o futuro do município.
“O Conselho da Cidade é essencial para o desenvolvimento de Barra Mansa. Ele é um espaço de ação, de planejamento e, acima de tudo, de responsabilidade”, afirmou.
O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, foi empossado como presidente do Conselho e parabenizou os novos membros, destacando o papel fundamental que cada um desempenhará na formulação de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.
“A responsabilidade é grande quando falamos em planejamento urbano, acessibilidade, mobilidade e moradia. Por isso, é fundamental que o Conselho atue com compromisso e escuta ativa da sociedade”, disse Eros.
O Conselho das Cidades é composto por representantes do poder público, da sociedade civil e de diversos segmentos da comunidade, tendo como objetivo contribuir para a formulação de diretrizes e ações que promovam o desenvolvimento sustentável e inclusivo de Barra Mansa.
Representantes do Executivo
Titulares
Eros dos Santos
Larissa Canesqui
José Cordeiro
Rodrigo Viana
César Carvalho
Suplentes
Claudio Rogerio Pimentel Escobar
Geovana Julio dos Santos
Adelaide Maria Antônio Werneck
Guilherme Augusto Fonseca
Bruno Gomes Meireles
Legislativo
Titulares
Everton Pezão
Eduardo Pimentel
Suplentes
Elias Barbosa Romeiro
José Klévis da Silva
Movimentos sociais populares
Titulares
Gilmar José Félix – PAC
Carlos Roberto – ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS
Muary Dias Quintanilha – ASSOCIAÇÃO PASTORAL E ECOLÓGICA
Edmar F. Emiliano – FAMBAM
Suplentes
Marcos Antônio Marques – PAC
Geraldo Magela de Barros – ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS
William Resende de Castro Jr – ASSOCIAÇÃO PASTORAL E ECOLÓGICA
André Paulo – FAMBAM
Trabalhadores através de suas entidades sindicais
Titulares
Antônio Marcelino de Carvalho – SINDICATO DOS FERROVIÁRIOS
Augusto Rezende – SINDICATO RURAL
Suplentes
Lilian da Silva Barbieri – SINDICATO RURAL
Washington de Oliveira Alberice – SINDICATO DOS FERROVIÁRIOS
Operadoras de serviço público
Titulares
Diego Sebastian C. Souza – SAAE
Lucas Gomes Leal – SINDPASS
Suplentes
Vera Lúcia Teixeira – SAAE
Dr. Flávio Lourenço Brandão – SINDPASS
Empresarial relacionado ao desenvolvimento urbano
Titular
Manoel Duarte – ACIAP
Suplente
Jeferson Silva Ferreira – CDL
Representantes profissionais
Titular
Cláudio Rodrigues Ignácio – CAU
Suplente
Pedro Valente – OAB