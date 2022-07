Luzes de LED chegam a outros bairros em Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de julho de 2022, 10:05 horas

Previsão é que 494 luminárias sejam trocadas no bairro; expectativa é que trabalho dure cerca de 10 dias

Volta Redonda – A instalação das novas lâmpadas de LED em Volta Redonda, que ocorre através do Plano de Mobilidade Urbana, avança. O serviço agora está no bairro Aterrado, após passar pelas principais vias do Laranjal, Jardim Amália e Jardim Normândia. A expectativa é que o trabalho contemple toda a região e dure cerca de 10 dias.

O engenheiro Sebastião Leite, coordenador do projeto de eficiência energética de Volta Redonda, explicou que 494 luminárias serão trocadas no bairro Aterrado. O serviço teve início nesta semana. Além do Aterrado, uma outra frente de trabalho vinda da Ponte Pequetito Amorim, no bairro Niterói, vem atendendo os bairros Voldac, Pinto da Serra e São Luiz.

“Nós seguimos um cronograma que visa priorizar as vias de maior circulação. As equipes tem trocado uma faixa de 30 a 35 pontos de luz por dia. Nenhum bairro foi coberto 100% ainda, mas a população pode ficar tranquila, pois todos as regiões ganharão a nova iluminação, que faz parte do Plano de Mobilidade Urbana. Temos equipes trabalhando simultaneamente em diferentes pontos da cidade”, comentou.

Pelo Plano de Mobilidade Urbana, toda Volta Redonda será atendida com cerca de 27 mil pontos de iluminação novos. Ao final da troca das lâmpadas, a economia será de 50% nos custos com iluminação. A redução está atrelada à tecnologia da luz de LED, que possibilita menor necessidade de manutenção; elas possuem maior durabilidade.