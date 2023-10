Luzes de LED já iluminam mais da metade de Volta Redonda

Volta Redonda – A nova iluminação de LED em Volta Redonda já chegou a mais da metade da cidade. Até agora foram instalados 15.906 novos pontos de luz, beneficiando ruas e avenidas de diversos bairros. Com esses números, o projeto, que prevê a substituição de 29.522 luminárias no município, alcança 56% da meta do programa que faz parte do Plano de Mobilidade Urbana, da Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Governo do Estado.

As lâmpadas de LED já alcançaram todas as regiões de Volta Redonda. Entre os bairros que receberam estão: Santa Rita do Zarur, Vale Verde, Rio das Flores, Água Limpa, Jardim Amália II, Brasilândia, Vila Santa Cecília, Jardim Suíça, Ponte Alta, Monte Castelo, São Sebastião, São Geraldo, Nova Primavera e Vila Rica/Três Poços.

O objetivo da troca das luminárias é garantir mais luminosidade aos logradouros, colaborando para a segurança em toda a cidade. A substituição das lâmpadas de sódio (amarela) pelos modelos mais modernos foi iniciada nos centros comerciais e nas vias principais, onde o fluxo de motoristas e pedestres é maior. Em seguida, alcançou os demais bairros e localidades.

As lâmpadas de LED garantem ruas mais iluminadas, aumentando a sensação de segurança e permitem maior economia aos cofres públicos: a troca já proporcionou uma redução de R$ 548.139,84 por mês na conta de energia elétrica. Além disso, esse tipo de iluminação exige menos manutenção, pois a tecnologia do LED tem maior durabilidade em comparação com as lâmpadas de sódio.