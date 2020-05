Madrugada foi de ventos fortes em Angra dos Reis

Matéria publicada em 7 de Maio de 2020, 10:53 horas

Angra dos Reis – A madrugada foi de ventos fortes que atingiram a velocidade média entre 60 e 70 quilômetros, no quadrante sudoeste, segundo dados da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil. Equipes do órgão afirma que embarcações e regiões próximas às áreas costeiras foram as mais acometidas pela condição climática. O local com maior incidência de chuva foi a Vila Histórica de Mambucaba, com um acumulado de 65 milímetros, em 12 horas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil realizaram diversos atendimentos, sem gravidade, ao longo da Rodovia Rio-Santos e RJ-155, durante a noite e madrugada. No momento, a ação está concentrada na Praia do Machado, onde uma árvore caiu sobre um veículo, sem vítimas.

Ontem, quarta-feira, (6), por volta das 18h, a Defesa Civil disparou SMSs de alerta de possibilidade de vento e chuva, de intensidade moderada a forte, para as próximas horas, colocando os números 199 e 3365-4588 à disposição da população. Para receber os alertas da Defesa Civil no telefone é simples: basta enviar um SMS para o número 40199 e informar na mensagem de texto o CEP de sua residência.