Maio Amarelo: MRS lança novos vídeos de orientação à população

Matéria publicada em 20 de maio de 2021, 17:46 horas

Sul Fluminense – A MRS lançou novos vídeos de orientação à população, com mensagens sobre segurança ferroviária. As peças, que estão disponíveis no canal da empresa no YouTube, estimulam a tomada de consciência da população para um ponto crucial: a responsabilidade individual, seja de motoristas ou pedestres, com a sua própria segurança no trânsito e na sua relação com as ferrovias. A ação integra o Maio Amarelo da MRS, que está alinhada à mensagem principal da campanha nacional do Maio Amarelo, cuja assinatura é Respeito e Responsabilidade. Pratique no Trânsito.

Em sua malha, a MRS, uma concessionária de transporte de carga pela ferrovia presente em mais de 100 municípios, registra acidentes evitáveis. Muitos deles são provocados por desatenção e imprudência de motoristas ou pedestres. Questões como desrespeito à sinalização, mesmo em passagens dotadas de cancelas e outros vários casos de desrespeito flagrados pelas câmeras de segurança da MRS estão apresentados em vídeos curtos, nos quais as mensagens de segurança são reforçadas de forma simples e direta.

Dados de 1o de janeiro a 12 de maio – Número de acidentes no Sul Fluminense

2021 – 5 acidentes. Foi um caso em cada uma das cidades a seguir: Barra do Piraí (abalroamento), Barra Mansa (abalroamento), Paraíba do Sul (abalroamento), Três Rios (atropelamento) e Volta Redonda (atropelamento).

2020 – 8 acidentes, assim distribuídos: Barra do Piraí (1 caso, abalroamento), Barra Mansa (2 casos, ambos abalroamentos), Mendes (1 caso, atropelamento), Pinheiral (1 caso, atropelamento), Três Rios (2 casos, ambos atropelamentos) e Volta Redonda (1 caso, atropelamento).