Mais de 1.300 máscaras são entregues em bairros de Volta Redonda

Matéria publicada em 27 de maio de 2020, 20:18 horas

Volta Redonda– Dando continuidade as ações de combate à Covid-19, nesta quarta-feira, dia 27, foram entregues 1.300 máscaras faciais de proteção ao novo coronavírus, nos bairros São Geraldo, Monte Castelo, Vila Rica/Tiradentes, Roma e na Avenida Beira-Rio. As máscaras de tecido foram doadas pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) para a prefeitura de Volta Redonda fazer a entrega à população.

De acordo com a prefeitura, até o momento, das 75 mil máscaras já foram entregues para à população um total de 54.700 máscaras, nos seguintes bairros: Três Poços, Açude, Vale Verde, Nova Primavera, Santa Cruz, Água Limpa, Santo Agostinho, Monte Castelo, São Geraldo, Vila Santa Cecília, além das Avenidas Beira Rio e Amaral Peixoto.

Segundo a gerente da Unidade Básica da Saúde da Família (UBSF) do bairro São Geraldo, Raquel Dias Pereira, a equipe distribuiu ainda sabonetes que foram doados pela iniciativa privada.

– Essa é uma área muito carente do São Geraldo e Monte Castelo. Algumas vezes vi pessoas sem o equipamento de proteção e outras com máscaras muito precárias e até mesmo de papel ou fralda de pano. Hoje distribuímos para as famílias 250 máscaras e sabonetes, o que irá ajudar, e muito, no combate à Covid-19 – disse a gerente.

A dona de casa Gracieli Ferreira Oliveira, de 48 anos, moradora do bairro São Geraldo, estava muito feliz em receber os materiais.

– Tanto a máscara quanto o sabonete vieram em ótima hora. Agora sei que minha família estará mais protegida dessa doença. É muito bom saber que a prefeitura está pensando em todos os moradores da cidade – disse a dona de casa.

O prefeito Samuca Silva destacou que é preciso a colaboração de toda a população para que a curva da doença seja contida em Volta Redonda.

– Juntos vamos vencer o novo coronavírus. Estamos adotando medidas técnicas que estão nos ajudando a controlar a doença e manter a saúde funcionando. Mas é preciso que todos se conscientizem. Usem a máscara, façam a higienização das mãos e só saiam de casa em extrema necessidade – finalizou o prefeito.