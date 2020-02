Mais de 1.700 pessoas são imunizadas contra o sarampo em Angra dos Reis

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2020, 19:01 horas

Angra dos Reis- O município participou do ‘Dia D’ de vacinação contra o sarampo, no último sábado (1º), 18 postos de vacinação, nos cinco distritos, estiveram abertos oferecendo a vacinação à população. A Secretaria Municipal de Saúde informou que 1.721 pessoas foram vacinadas. A vacina é o único meio de prevenir a doença como explicou o secretário de Saúde, Dr. Rodrigo Mucheli.

– Devemos ficar atentos. Passamos muito tempo sem ter a doença e, em 2016, novos casos começaram a aparecer no Brasil. O sarampo é uma doença grave, que começa com tosse, febre, coriza, manchas avermelhadas no corpo, mas pode se tornar um quadro muito grave – disse.

De acordo com o Departamento de Saúde Coletiva, a campanha de intensificação segue até o dia 13 de março, de segunda a sexta-feira, em todas as unidades que possuem sala de vacina e outros Dias D (15 de fevereiro e 7 de março) serão realizados aos sábados para atender às pessoas que não podem ir a uma unidade de saúde nos dias de semana.

Quem deve tomar a vacina?

Segundo o Ministério da Saúde, até os 29 anos, a recomendação é a imunização com duas doses da vacina. Portanto, se a pessoa tomou apenas uma ou não tem certeza de ter tomado a segunda dose, deve procurar uma unidade de saúde. Dos 29 aos 59 anos, a imunização é feita com apenas uma dose. É importante que, se possível, o usuário apresente o cartão de vacina na unidade de saúde.

Pessoas com suspeita de sarampo, imunocomprometidas, gestantes e crianças com menos de seis meses não devem receber a vacina. Alérgicos a proteínas do leite de vaca devem informar a condição ao profissional de saúde no posto de vacinação para que recebam a dose feita sem esse componente.