Mais de 140 mil veículos foram parados nas estradas de acesso a Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de Maio de 2020, 11:12 horas

Volta Redonda – Mais de 140 mil veículos foram parados nas rodovias de acesso a Volta Redonda desde que o Decreto Municipal 16.147, passou a valer proibindo o acesso à cidade de carros, motos, táxis e transporte por aplicativo, oriundos de outros municípios, a não ser que o passageiro comprove residência ou trabalho em Volta Redonda.

Desde a implantação da medida como parte das ações de combate ao coronavírus segundo a Guarda Municipal, mais de 800 veículos já foram orientados a retornar durante o período das abordagens.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, explicou a importância da medida na prevenção a Covid-19. “Estamos atuando para preservar os moradores de Volta Redonda. É importante todos colaborarmos para vencer essa pandemia. Quem trabalha em serviços essenciais, por exemplo, poderá acessar sem problemas. Queremos evitar são os turistas e a orientação é para que, quem puder, fique em casa”, explicou o prefeito Samuca Silva.

O controle está sendo feito em quatro regiões do município, com agentes da GMVR em alguns acessos, e com barreiras físicas (manilhas) em outros pontos. Um dos bloqueios está localizado na Rodovia BR-393, para os motoristas que vêm do bairro Santo Agostinho e querem acessar a Avenida Radial Leste. Para quem segue no sentido oposto (Jardim Amália-Santo Agostinho), também há bloqueio no retorno.

Para motoristas que chegam de Pinheiral e da Rodovia do Contorno, o fechamento ocorre no acesso ao Túnel 20 e à Rua Rio Araguaia, no bairro Água Limpa.

No bairro São Luís, o fechamento de via está localizado no acesso à Avenida Francisco Crisóstomos Tôrres, pela rua lateral ao posto BR-393.

E para quem segue pela BR-393, no trajeto Barra do Piraí-Volta Redonda, existem dois pontos de bloqueio no bairro Santo Agostinho: no primeiro acesso à Rua Arlindo Soares (próximo à Rodovia do Contorno), e no último acesso à mesma via, pela Estrada Lateral.