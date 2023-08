Mais de 1,5 mil exemplares do Estatuto do Idoso são distribuídos em Volta Redonda

Volta Redonda – Visando informar e alertar os idosos para que possam identificar, através do conhecimento, quando os seus direitos forem violados, o secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, já entregou 1.586 exemplares do Estatuto do Idoso a pessoas com idade acima de 60 anos. A meta é que todos os idosos da cidade tenham um exemplar do Estatuto,

A publicação é entregue ao público em reuniões realizadas nos locais onde há concentração de idosos, como encontros de grupos de convivência e de atividades físicas. O projeto é desenvolvido pela Semop, tem a participação da Patrulha de Proteção ao Idoso, de outros órgãos públicos e já passou por 45 bairros.

Durante as reuniões, a advogada Adriele Gama, do Projeto Advogado Social da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), presta os esclarecimentos legais aos integrantes, que podem contar com o atendimento humanizado do NUAI (Núcleo de Atendimento ao Idoso), que fica nas dependências da 93ª DP (Delegacia de Polícia), no bairro Aterrado.

Faz parte dos encontros a realização de dinâmicas de grupos, por Elizabete Teixeira, simulando situações de violência contra os idosos, que despertam o interesse pela leitura do Estatuto. Os encerramentos são animados pelo inspetor Gilson do Carmo, da Guarda Municipal (GMVR) que, através da música, leva uma mensagem de valorização aos idosos, que aproveitam os momentos de conhecimento e descontração.

“Estamos capacitando os idosos e fortalecendo o Estatuto, que em outubro faz 20 anos, mas poucos conhecem. Pretendemos que todos os idosos de Volta Redonda sejam capacitados para reconhecer uma situação de violência e procurar a ajuda necessária, através da Patrulha de Proteção ao Idoso, pois a melhor solução para acabar com a violência contra idosos é a prevenção”, frisou o secretário Luiz Henrique.

Foto: Ascom Prefeitura de Volta Redonda