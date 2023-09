Mais de 15 mil pessoas comparecem na abertura da 1ª Expo Gospel de Porto Real

A abertura do primeiro dia de evento contou com a participação do grupo Tempo de Intercessão e Adoração com o Ministério Conselho Pastores, e ainda, apresentações dos grupos Intercessão + Conpas, do cantor Roberto Marinho e do pastor Marco Feliciano. Já a atração principal da noite ficou com o cantor Anderson Freire, que trouxe muita animação aos fiéis com grandes sucessos da música gospel. Durante a abertura o prefeito Alexandre Serfiotis destacou a grande presença dos fiéis e reforçou a valorização dos artistas locais no evento.