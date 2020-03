Mais de 16 mil sabonetes são entregues no segundo dia de doação

Matéria publicada em 26 de março de 2020, 21:51 horas

Volta Redonda– No segundo dia de doação, a prefeitura distribuiu mais de 16 mil sabonetes à população. A ação, que começou na quarta-feira (25), com a distribuição de 5.040 unidades em dois bairros: Mariana Torres e Três Poços, foi ampliada nesta quinta-feira (26), beneficiando moradores de mais dez bairros com a entrega de 11.304 sabonetes. Volta Redonda recebeu 60 mil unidades doadas pelos supermercados para serem distribuídas à população e vai comprar mais 50 mil para ajudar na prevenção da contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19).

– A melhor prevenção ao novo coronavírus é a higiene. O simples ato de lavar as mãos com atenção é a forma mais eficaz de evitar o contágio. Por isso, a distribuição de sabonetes para a população é importante. Além disso, voltamos a pedir que as pessoas fiquem em casa para diminuir a circulação do vírus pelo município – afirmou o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva.

Ontem cinco equipes estiveram nos bairros Três Poços, para terminar a entrega iniciada na véspera; Coqueiros; Fazendinha; Vale Verde; Verde Vale; Belo Horizonte; Nova Esperança; São Sebastião; Dom Bosco e Roma, esses dois últimos também terão distribuição em mais de um dia. A ação segue pelos próximos dias em outros bairros da periferia até que todas as unidades de sabonetes sejam entregues.