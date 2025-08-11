terça-feira, 12 agosto 2025
Fale conosco

Mais de 3 mil cartelas foram trocadas no Show de Prêmios em Barra Mansa

Programação contou ainda com shows, feira de artesanato e exposição de carros

by Mayra Gomes

Foto: Gabriel Borges

Barra Mansa – A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Fundação Cultura, em parceria com a Aciap, Sicomércio e CDL, realizaram no último sábado (9), no Parque da Cidade, uma edição especial do Show de Prêmios, em comemoração ao Dia dos Pais. O evento fez parte da programação do Auto Music Festival, atraiu cerca de 1.500 pessoas e impulsionou as vendas no comércio local.

Entre os prêmios sorteados estavam motos elétricas, televisores de 55 polegadas, cervejeiras e ingressos para o show internacional Dire Straits Legacy, previsto para novembro em Barra Mansa.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, César Carvalho, destacou a importância da iniciativa. “Esse resultado mostra que o Show de Prêmios é mais do que uma campanha promocional, é uma estratégia eficaz para fortalecer a economia local. Agradecemos ao prefeito Luiz Furlani pelo apoio e às instituições parceiras que ajudaram a tornar essa ação um sucesso.”

Para a presidente do Sicomércio, Lilian Panizza, o crescimento foi expressivo. “Foi emocionante ver o Parque da Cidade cheio, com famílias participando e comemorando juntas. Na campanha do Dia das Mães tivemos 1.500 cartelas trocadas, e agora, no Dia dos Pais, ultrapassamos 3 mil, um crescimento de 100%. Isso representa cerca de meio milhão em compras no comércio da cidade, movimentando nossa economia de forma concreta.”

Já a presidente da Aciap, Fernanda Moysés, também comemorou o resultado: “O aumento no número de cartelas mostra que a população abraçou a campanha e reconhece seu valor. É uma ação que, além de premiar, fortalece os negócios, estimula o consumo no comércio local e traz benefícios diretos para toda a cidade.”

O Show de Prêmios integrou o Auto Music Festival, que também contou com shows de bandas locais, feira de artesanato, exposição de carros antigos e atividades de lazer, reunindo famílias e celebrando o Dia dos Pais.

 

 

Você também pode gostar

Barra Mansa celebra Dia do Estudante com caminhada...

Angra celebra o Mês da Juventude com programação...

Itatiaia leva Agosto Lilás ao Aeroclube de Resende

Saae de Barra Mansa inicia substituição e instalação...

Arraiá da Convivência reúne mais de mil pessoas...

Itatiaia reforça combate à violência contra mulher com...

Pinheiral abre inscrições para cursos gratuitos em parceria...

EMHVR conquista vice-campeonato em concurso interestadual

H.FOA promove série de encontros para pacientes pós-bariátrica

Volta Redonda inicia recapeamento no entorno da Praça...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996