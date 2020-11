Mais de 400 exames gratuitos foram feitos no ‘Caminhão da Saúde’ em Pinheiral

Matéria publicada em 27 de novembro de 2020, 16:29 horas

Pinheiral– Mais de 400 exames gratuitos foram feitos através do Caminhão da Saúde, na última semana. A Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizou na Praça Luiz Gonzaga, localizada na Rua Nini Cambraia, no Centro, o “Saúde Móvel”, um caminhão montado especialmente para atendimento e realização de diversos exames.

As pessoas atendidas que tiveram a oportunidade de realizar exames como Mamografia, Doppler Venoso e Ultrassons de Abdômen Total, Abdômen Superior, Aparelho Urinário, Tireoide, Parede de Abdômen, Bolsa Escrotal e Região Inguinal. No total, foram 440 exames divididos conforme a necessidade do município. De acordo com informações da Secretaria de Saúde, pacientes que estavam em fila de espera foram notificados com antecedência, agendando os exames de acordo com as vagas disponíveis.

– Através do Saúde Móvel conseguimos não só diminuir a fila de espera, mas também evitar que o paciente se deslocasse para o atendimento em outro município. Com essas ações pretendemos garantir melhorias para a saúde da população, promovendo o acesso fácil e de qualidade em tempo hábil – afirmou Maria Helena Pena Machado, médica reguladora da Secretaria de Saúde.