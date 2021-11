Mais de 50 moradores recebem óculos em Barra Mansa

Matéria publicada em 26 de novembro de 2021, 11:20 horas

Barra Mansa – Mais de 50 moradores receberam nesta sexta-feira, 26, óculos doados pelo município. A ação foi coordenada pela vice-prefeita Fátima Lima e o gerente da Fábrica de Óculos Municipal, Joel Valcir Pereira, que entregaram aos idosos e estudantes, com até 15 anos, óculos gratuitos. A distribuição aconteceu na Fábrica de Óculos Municipal, no pátio da Prefeitura, no Centro.

A vice- prefeita Fátima Lima falou da ação e os motivos para que o projeto saísse do papel. “Um dos avôs do prefeito Rodrigo Drable, que se chamava Marcello, percebeu que alguns alunos fechavam os olhos para enxergar o quadro. A dificuldade na visão refletia a dificuldade de aprendizado. A partir daí, desenvolveram um projeto para testagem e distribuição de óculos para as crianças. Em 2019, quando o Rodrigo e eu assumimos o governo Municipal, abrimos a Fábrica de Óculos e pudemos, através dela, solucionar esse antigo problema”, disse Fátima.

Presente na entrega dos óculos, o gerente da Fábrica também destacou a preocupação do prefeito em adquirir produtos de qualidade. “Poder atender o público para o qual o programa é destinado – crianças de 0 a 05 anos e idosos acima de 60 – é uma satisfação. E fazemos isso da melhor forma, pois é uma exigência do prefeito Rodrigo Drable que o material que utilizamos na Fábrica de Óculos seja de excelente qualidade, tanto as armações quanto as lentes”, disse Valcir, agradecendo todos os envolvidos no processo.

Quem ficou satisfeito com a entrega foi o senhor Antônio Torres, de 83 anos. Ele enfrenta dificuldades para enxergar de perto. “Agora vou poder assinar meu nome sem meus olhos lacrimejarem. Esperei pouco tempo pelos meus óculos. Estou muito feliz”, destacou.

O estudante Ryan da Silva Bento, de 07 anos, outro contemplado revelou a alegria que poder enxergar. “De longe ficava tudo embaçado. Agora vou conseguir ver melhor”, revelou o garoto.