Mais de 6 mil lâmpadas de LED são instaladas em um ano em Volta Redonda

Matéria publicada em 14 de setembro de 2022, 10:26 horas

Parte do Plano de Mobilidade Urbana, troca de equipamentos de sódio por modelos mais modernos já gerou economia de mais de R$ 310 mil

Volta Redonda – A implantação da nova iluminação com lâmpadas de LED em Volta Redonda completou um ano em agosto, com o novo equipamento sendo instalado em 6.374 pontos de luz da cidade. Iniciada pela prefeitura, a troca das lâmpadas de sódio (amarelas) pelos novos modelos segue como parte do Plano de Mobilidade Urbana – investimento em parceria com o Governo do Estado.

A maior luminosidade já pode ser sentida nos principais centros comerciais e vias com maior movimentação de pessoas e fluxo de veículos, como Conforto, Laranjal, Jardim Amália, São Geraldo, Vila Americana, Aterrado e Retiro. Mais recentemente, as lâmpadas também foram instaladas na via principal que faz a ligação entre o Pinto da Serra e o São Luiz, além de algumas vias da Sessenta, do Eucaliptal, Barreira Cravo e outros pontos. Atualmente, uma equipe está finalizando a Avenida Nossa Senhora do Amparo, que corta os bairros Niterói, Voldac, Santa Cruz e Santa Rita do Zarur.

Dos IPTUs mais caro aos mais baratos

O projeto vai se expandindo e as lâmpadas de LED já estão na porta tanto de imóveis que pagam os impostos mais caros quanto naqueles que pagam um dos IPTUs mais baixos da cidade. A LED está, por exemplo, presente na Rua 156 do bairro Laranjal, onde o IPTU chega a custar R$ 3,4 mil. Da mesma maneira, a novidade já chegou à Avenida Francisco Chrisostomos Torres, no Pinto da Serra, num ponto onde o IPTU custa R$ 370.

“O projeto vai contemplar toda a cidade, todas as ruas. A gente sabe da ansiedade, quer muito atender todo mundo rápido, mas não é possível fazer tudo de uma vez. Estamos buscando maneiras de acelerar o processo de troca, mas é certo que vamos trocar em toda a cidade. Trata-se do maior projeto de iluminação pública já realizado em Volta Redonda”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

A quantidade de equipamentos trocados também vem evoluindo ao longo do período do projeto. Nos seis primeiros meses, a média era de substituição em 470 pontos mensais. Em agosto deste ano foram instaladas 1.730 lâmpadas de LED. O projeto depende da entrega dos equipamentos dos fornecedores e a proposta é manter a instalação de mais de 1,7 mil novas lâmpadas por mês.

Além do aumento na sensação de segurança, o projeto tem proporcionado economia aos cofres públicos. Desde o início em agosto de 2021, o avanço na troca das lâmpadas já gerou mais de R$ 310 mil em redução de custos com energia. Essa redução está atrelada à tecnologia da luz de LED, que possibilita menor necessidade de manutenção; elas possuem maior durabilidade.

A primeira fase do Plano de Mobilidade Urbana – intitulada Demob 1 – contempla a troca de lâmpadas em bairros localizados à margem direita do Rio Paraíba do Sul, enquanto a fase Demob 2, os bairros à margem esquerda. Toda a cidade será atendida com cerca de 27 mil pontos de iluminação novos.