Mais de 60 mil máscaras são distribuídas à população de Volta Redonda

Matéria publicada em 2 de junho de 2020, 20:45 horas

Volta Redonda– A prefeitura já distribuiu mais de 60 mil máscaras faciais de proteção ao novo coronavírus para a população. Nesta terça-feira, dia 02, foram entregues 600 unidades no bairro Ponte Alta, o uso do item é obrigatório em Volta Redonda. Em abril, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) doou ao município 45 mil máscaras e em maio fez uma nova doação, no total de 75 mil máscaras.

As máscaras são feitas de tecido em 100% algodão e são reutilizáveis. Para isso, elas devem ser lavadas em solução com água e sabão. Cada unidade é entregue em embalagem individual lacrada. O prefeito Samuca Silva frisou que a orientação continua sendo para que a população fique em casa, mas que entende a necessidade que algumas pessoas têm de sair, inclusive para trabalhar. Ele pede para que todos respeitem o decreto e usem a máscara.

– É um hábito que precisa ser adquirido o quanto antes pela nossa população. Essa é uma medida preventiva que possibilita, junto com todas as outras ações de higienização, que nós possamos conviver com esse vírus até que tudo volte ao normal – comentou Samuca.

Os bairros que receberam a doação foram Três Poços, Açude, Vale Verde, Nova Primavera, Santa Cruz, Água Limpa, Santo Agostinho, Monte Castelo, São Geraldo, Vila Santa Cecília, Aterrado, Santa Rita do Zarur, Santa Bárbara, Roma I e II, além das Avenidas Beira Rio e Amaral Peixoto.