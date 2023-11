Mais de 70 alunos da rede municipal de Volta Redonda visitam o BioParque e o Museu de Arte do Rio

Volta Redonda – Mais de 70 alunos (dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental) e professores da rede pública municipal fizeram na última quarta-feira (29) um passeio cultural para lá de especial no Rio de Janeiro. Eles visitaram o BioParque e o Museu de Arte do Rio (MAR). A viagem foi oferecida pela Secretaria Municipal de Educação (SME) como um prêmio pelo bom desempenho dos estudantes no segundo simulado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), realizado em setembro nas escolas municipais. Todas as despesas foram custeadas pelo governo municipal, inclusive a alimentação das crianças ao longo do dia.

“Eu gostei de muitas coisas, mas o que eu mais gostei foi o Museu de Arte do Rio, que conta várias coisas do passado. O BioParque eu gostei também, porque onde eu moro não tem todos esses animais. Então eu achei uma experiência incrível”, disse Luigi Chiarello, de 12 anos, aluno do 5º ano da Escola Municipal Amaral Peixoto.

Já Isabelly Jaqueline, de 14 anos, estudante da Escola Municipal Paulo VI, viajou ao Rio pela primeira vez. Ela celebrou a oportunidade que foi dada a ela e aos demais jovens pelo bom desempenho no simulado do Saeb.

“Gostei bastante. O Rio é bem grande, as pessoas são bem diferentes. É bem maneiro você conhecer mais das coisas, da cultura, do que acontece fora do seu mundo. Achei muito legal conhecer mais da cultura do Rio, além do Carnaval, do funk. Para as crianças também achei bem maneiro. Para elas é uma experiência bem importante; com 11 anos a pessoa sair de sua cidade para conhecer outra, ver pessoas novas é muito legal”, comentou Isabelly.

Visita ao zoológico mais antigo do Brasil e ao MAR

A primeira parada foi no BioParque, o mais antigo zoológico do Brasil, com mais de 80 anos de história e localizado no Parque da Quinta da Boa Vista. Os alunos puderam conhecer de perto os mais de mil animais de 140 diferentes espécies da Savana Africana, de regiões da Ásia e Oceania e do Cerrado brasileiro, por exemplo.

Em seguida, o grupo foi a um restaurante no bairro Cosme Velho, aos pés do Cristo Redentor, onde pôde se deliciar com um almoço caprichado (churrasco e batatas fritas). Depois do almoço, foi a vez do grupo conhecer o Museu de Arte do Rio, o MAR, que fica no Centro do Rio – ao lado da Praça Mauá – zona portuária.

No MAR, os alunos tiveram acesso a diversas exposições, desde a história da Black Music e do Funk até a história de livros de artistas renomados. Um verdadeiro passeio cultural e pela história da cidade maravilhosa.

Criando memórias afetivas e ampliando conhecimento

O secretário municipal de Educação e idealizador do prêmio, Sérgio Sodré, disse que a viagem surgiu para valorizar o ambiente escolar, criar memórias afetivas e mostrar o quanto vale a pena se dedicar aos estudos.

“A educação transforma. Ela muda a vida de uma pessoa, de uma família, muda uma sociedade. Viagens como essa contribuem para o desenvolvimento dos nossos alunos, para o relacionamento entre eles, garante uma maior autonomia e amplia os conhecimentos. Afinal de contas, esses alunos que se destacam nessas provas hoje serão os nossos futuros professores, engenheiros, médicos. Eles são o nosso futuro”, disse Sodré.