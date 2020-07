Mais de duas mil pessoas já foram testadas para Covid-19 em Resende

Resende- Mais de duas mil pacientes já foram testados para Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, desde o dia 17 de abril, em Resende. O processo acontece através do exame PCR, que coleta o material do nariz e da garganta, ou dos chamados testes rápidos sorológicos, nas unidades de saúde. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o procedimento previsto para a testagem sorológica começa com a passagem pelo atendimento médico nas unidades. Caso o indivíduo apresente sintomas que o tornem suspeito, o atendimento gera uma notificação. As informações são enviadas para a Superintendência de Vigilância em Saúde e para a epidemiologia, que fará o encaminhamento para o sistema de monitoramento e para o agendamento do teste. O agendamento é feito por ligação telefônica, o que reforça a importância de deixar registrado um número de contato.

Fundamentais desde o início da pandemia, os testes sorológicos além de diagnosticar a Covid-19, indicam se o sistema imunológico produziu os anticorpos contra a doença, e ainda se o contato do paciente com a doença foi recente ou se já ocorreu a mais tempo. Neste caso, os pacientes geralmente já se livraram da doença, mas as informações são essenciais para identificar a situação epidemiológica da doença no município.

– A realização dos testes rápidos sorológicos está sendo fundamental no diagnóstico da Covid-19 e para podermos monitorar o comportamento da doença no município. A postura foi adotada desde o princípio, em abril, e vem sendo aplicada de forma intensa, para sabermos se o paciente já teve contato com o vírus, além de detectar os níveis de anticorpos presentes no organismo. Resende continuará sem medir esforços para a testagem e está estudando maneiras de melhorar ainda mais esta cobertura nas próximas semanas – disse o secretário municipal de Saúde, Alexandre Vieira.

Monitoramento de pessoas em isolamento

Atualmente o telemonitoramento de pacientes suspeitos acontece através de contato por chamada de vídeo. Por meio da iniciativa, os médicos fazem perguntas essenciais sobre o que vem acontecendo, se os sintomas persistem, quantas pessoas moram com o paciente. Como consequência da conversa é feita recomendação para o caso de ficar em isolamento ou procurar o serviço de emergência.

O monitoramento também é feito através do aplicativo ‘Monitora Covid’, que disponibiliza questionários específicos, que permitem avaliar as atuais condições de saúde e também fazer um trabalho de acompanhamento médico dos cadastrados.