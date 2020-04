Mangaratiba dará auxilio de R$ 71 para famílias que perderam renda por conta da pandemia de Covid-19

Matéria publicada em 15 de abril de 2020, 09:25 horas

Mangaratiba – Pelo menos cinco mil famílias vão receber auxílio financeiro para compra da cesta básica. O recurso para o benefício é iniciativa da prefeitura e foi autorizado pela lei 1.280/2020, regulamentando o benefício eventual da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Serão beneficiadas pessoas cadastradas no CadÚnico, ambulantes, artesãos e microempreendedores individuais inscritos no Cadastro da Secretaria de Fazenda.

A medida visa amenizar os impactos sociais e econômicos provocados pela pandemia de COVID-19. A prefeitura disponibilizará um voucher de R$ 71 para o público-alvo realizar compras de gêneros alimentícios de primeira necessidade no comércio local.

O próximo passo será no dia 27 quando será realizado o cadastro dos estabelecimentos que desejam participar da ação. Donos de estabelecimentos que vão participar do programa deverão assinar um termo de adesão e receberão a lista dos alimentos ao qual o voucher da direito.

O prefeito Alan Bombeiro acredita que a ação é de grande importância para o município. “A idéia é ajudar a população neste momento tão difícil. A gente espera movimentar em torno 700 a 800 mil reais da economia do município com esta a ação”.

A atividade será realizada em maio e junho. A meta do município é entregar os vouchers a partir do dia 4 de maio a aproximadamente cinco mil famílias. A entrega está prevista para acontecer nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município.