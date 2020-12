Mangaratiba proíbe festividades no Natal e Réveillon

As barreiras de bloqueio de acesso voltarão a funcionar em toda a cidade. Somente moradores, proprietários de imóveis, trabalhadores e pessoas com comprovante de reservas já agendadas para hotéis e pousadas poderão entrar no município. O acesso só será liberado mediante a apresentação obrigatória de comprovante impresso de residência ou reserva, contrato de locação (para locatários) ou de vínculo empregatício (para trabalhadores), junto a um documento original com foto.

Os serviços de manutenção e cargas também deverão obedecer as exigências do Decreto. Assim como, os serviços de aplicativo que só serão autorizados a entrar no município, caso o passageiro comprove ser morador da cidade.