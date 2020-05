Mangaratiba prorroga data para entrega de auxílio alimentação de R$ 72

Matéria publicada em 11 de Maio de 2020, 11:08 horas

Mangaratiba – A Prefeitura de Mangaratiba prorrogou para até a próxima sexta-feira (15) a entrega do voucher de alimentação para beneficiários do CadÚnico, Artesãos e Ambulantes Legais cadastrados na Secretaria de Fazenda. O benefício, no valor de R$ 72 reais, só poderá ser utilizado em mercados credenciados.

A distribuição vai acontecer das 8h às 16 nos CRAS de Itacuruçá, Conceição de Jacareí, Muriqui, Praia do Saco e Centro de Mangaratiba. Os moradores da Serra do Piloto serão atendidos no CRAS do Centro de Mangaratiba.

Nesta semana, a entrega será realizada por ordem de chegada. Para receber o voucher é preciso apresentar documento de identificação com foto, o CPF, e estar de máscara.

A utilização do benefício só será permitida nos mercados e estabelecimentos comerciais credenciados e listados abaixo. O voucher de alimentação, no valor de R$ 72 reais, é um auxílio emergencial promovido pela Prefeitura de Mangaratiba com objetivo de minimizar os impactos causados pela Pandemia do Covid-19.

Onde comprar:

– Mercado Belot – Unidos Praia do Saco;

– Mercado Belot – Unidos El Ranchito;

– Mercadinho Costa Verde – JMS – Nova Mangaratiba;

– Mercado Ideal – Conceição de Jacareí;

– Mercado Ideal Filial – Conceição de Jacareí;

– Mercado Du Bairro Guia – Multi Market – Centro;

– Mercado Líder – Poup Market – Praia do Saco;

– Mercado Líder – Poup Market – Ibicuí;

– Mercado Três Irmãos – Itacuruçá;

– A de A Moreira Mercearia – Preço Bom – Muriqui;

– Nonato e Ana – Muriqui;

– Supermercado Costa Verde – Muriqui;

– Mercado JM Lisamar – Conceição de Jacareí;

– Mercado Vitória – Itacuruçá.

Endereços dos locais de distribuição dos vouchers:

– CRAS Alziro Gibram Simões (Itacuruçá) – Rua Ceci, N°: 43, Itacuruçá;

– CRAS Antônio Canela (Muriqui) – Rua João Bondim, Morro São Sebastiao;

– CRAS Ismael Orestino da Silva (Bela Vista) – Av. Vereador Celio Lopes – Centro (no antigo Mangarás);

– CRAS Praia do Saco – Avenida Rio de Janeiro 643, P. Saco, próximo ao Ciep;

– CRAS Conceição de Jacareí – Rua Jose Maria, N: 140, C. de Jacareí.