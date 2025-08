Manifestação pró-Bolsonaro reúne apoiadores na Vila Santa Cecília, em VR

Volta Redonda – Grupos favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram na manhã deste domingo (3) na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, para um ato convocado pelo movimento Vem Pra Direita VR. O evento, batizado de Reaja, Brasil! Liberdade e Justiça, teve como um dos organizadores Hermiton Moura, liderança local do movimento.

A manifestação seguiu o tom de protestos recentes promovidos por setores da direita conservadora, com pautas como a defesa de liberdade de expressão, críticas ao governo Lula e ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, além da reivindicação de anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

“É um grito da alma brasileira! É o momento de mostrarmos que a chama patriótica que tirou Dilma, que elegeu Bolsonaro e que resistiu mesmo debaixo de perseguição, continua viva – mais forte do que nunca!”, declarou Moura durante o evento, que reuniu participantes com camisetas da seleção brasileira, bandeiras do Brasil e faixas com frases de apoio a Bolsonaro.

A manifestação também trouxe discursos religiosos e apelos à moral familiar. “Estamos indo às ruas por nossos filhos, por nossas famílias, por um país onde a verdade não seja crime, e onde a fé, a honra e o amor à pátria não sejam motivos de prisão. Vamos tirar Lula. Vamos tirar Moraes. E vamos conquistar a anistia dos nossos irmãos do 8 de Janeiro e de todos os conservadores perseguidos”, afirmou Moura.

Não houve registro de incidentes durante o ato. A movimentação começou por volta das 9h e seguiu até o fim da manhã.