Manutenção programada pode comprometer abastecimento de água em 15 bairros de Resende

Matéria publicada em 25 de agosto de 2020, 14:40 horas

Resende – A empresa Águas das Agulhas Negras emitiu uma nota informando que os bairros Boa vista I e II, Casa da Lua, Jardim Aliança I e II, Jardim do Oeste, Mirante da Serra, Mirante das Agulhas, Morada da Montanha, Morada do Bosque, Morada do Contorno, Nova Resende, Residencial Bela Vista, Residencial do Campo e Vila Aurora podem ter o abastecimento prejudicado, devido a uma manutenção programada no sistema de abastecimento de água Morrão, prevista para acontecer a partir das 19h de quarta-feira (26) até as 7h da manhã seguinte (27).

A previsão de restabelecimento do fornecimento de água é até as 8h de quinta-feira (27). A concessionária orienta que a população use água de forma consciente nesse período.

Solicitações de serviços estão sendo atendidas pelo site www.aguasdasagulhasnegras.com.br, pelo chat do aplicativo Cliente Águas e pelo 0800 762 04 22.