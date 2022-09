Mapeamento da sinalização turística de Volta Redonda tem início

Matéria publicada em 20 de setembro de 2022, 11:18 horas

Parceria da prefeitura com Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura visa orientar atuais e novos visitantes, além dos moradores sobre equipamentos

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) de Volta Redonda e três técnicas do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEAA) do Rio de Janeiro iniciaram neste mês um mapeamento da sinalização turística do município. De acordo com a diretora de Turismo da secretaria, Débora Candido, o trabalho será feito em três etapas, de cinco dias cada uma, sendo duas de mapeamento e uma de validação.

“A última vez que fizemos um planejamento desse tipo foi em 2006, então é uma atualização importante que serve, não só para melhor situar os visitantes e turistas que já vêm à cidade, mas também para orientar a própria população, principalmente no que diz respeito aos equipamentos de lazer, cultura e lugares de memória do município”, explicou a diretora.

Segundo Débora, o objetivo é orientar a demanda já existente, atrair novas e orientar a população sobre os equipamentos que estão disponíveis.

“Temos um fluxo de turistas de negócios, com taxas importantes de ocupação nos nossos meios de hospedagem, além dos visitantes que utilizam nossa rede de saúde, e ainda os estudantes, que giram em torno de 20 mil. Essa sinalização também será importante para orientar a própria população de Volta Redonda, principalmente no que diz respeito aos equipamentos de lazer e cultura do município”, explicou a diretora.

De acordo com a SMDET, já foi feito um levantamento detalhado dos locais de interesse histórico, paisagístico, cultural, de lazer e esporte, assim como de compras e gastronomia do município. Cada ponto desses será marcado para que, futuramente, seja implantado o projeto físico do mapeamento. Além da identificação dos lugares de interesse turístico, a oferta turística local será organizada nos circuitos cultural, de compras e de gastronomia, com a sinalização de pontos com mais concentração de oferta nesses segmentos, assim como os locais de eventos.

Além disso, serão planejadas placas de interpretação turística, que têm a finalidade de prestar informações sobre determinados elementos, principalmente os culturais, que estão no município. “Na medida em que tanto o turista quanto o morador começarem a circular por esses lugares, eles vão reconhecer que são locais de interesse, por exemplo, para a memória da cidade”, ressaltou Débora.

“Uma sinalização turística bem projetada divulga de forma organizada os atrativos turísticos e contribui para o desenvolvimento das atividades envolvidas. Além disso, tem a função educativa que colabora com a manutenção e proteção dos equipamentos turísticos”, explicou Alessandra Leite, engenheira Civil do IEEA, que é uma autarquia vinculada à Seinfra (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras).

Sinalização vai conectar lugares de interesse turístico

A sinalização vai levar em consideração essa orientação e também a conexão entre os lugares que geram demanda de visitação. “Estamos mapeando os pontos onde há maior concentração de oferta na gastronomia. Para quem estiver no Teatro Maestro Franklin, no Laranjal, por exemplo, a sinalização vai indicar alguns locais onde essa pessoa pode comer na cidade, como os bairros São João, Colina e Monte Castelo”, citou a diretora de Turismo da SMDET.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, ressaltou a importância do mapeamento para que as pessoas que circulam na cidade tenham mais autonomia para se localizar.

“O turismo em Volta Redonda tem um potencial de crescimento enorme e esse trabalho, em parceria com o governo estadual, além de atrair mais visitantes e atender melhor os que já frequentam o município, também vai aproximar mais o cidadão de Volta Redonda e os serviços culturais, de esporte e de lazer da cidade. Isso vai movimentar ainda mais nossa economia e contribuir para a geração de empregos”, afirmou Sodré.