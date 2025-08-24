domingo, 24 agosto 2025
Marco Zero Cultural leva música e artesanato para os domingos em VR

Iniciativa acontece todo quarto domingo do mês no bairro Niterói

by Mayra Gomes

Foto: Cris Oliveira

Volta Redonda – Artesanato, música, história e muito mais. Essa foi a programação para este domingo (24), no evento Marco Zero Cultural, iniciativa das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e de Cultura (SMC) de Volta Redonda, que promoveu diversão e lazer na Praça Cardeal Pacelli (em frente à Igreja de Santo Antônio), no bairro Niterói, onde está localizado o Marco Zero do município.

O evento irá acontecer sempre no quarto domingo de cada mês. A programação deste domingo começou às 9h com feira de artesanato em geral, incluindo lembranças típicas da cidade, como o arigó, e souvenirs do Marco Zero. Em seguida, às 11h, o público presente curtiu show do projeto Arena da Viola, que trouxe apresentações de violeiros que só tocam modas de viola raiz.

A iniciativa contou ainda com venda de pizza frita e a exposição Arigó Parade, projeto em parceria entre a Secretaria de Cultura e a Fundação CSN, no qual são expostas esculturas do pássaro confeccionadas e grafitadas por artistas da cidade.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, destacou a importância da iniciativa.

“É um evento que nós temos uma expectativa muito positiva em relação a ele. O Marco Zero Cultural vai acontecer todo quarto domingo de cada mês e o objetivo é trazer o senso de pertencimento da nossa cidade. Para que o povo sinta que Volta Redonda é nossa e o futuro depende da gente”, afirmou Sodré.

O secretário de Cultura, Anderson de Souza, ressaltou a inovação e a ideia do evento.

“A secretaria de Cultura está junta nesse projeto e a gente traz aqui a Arena da Viola, que é uma moda sertaneja de raiz. Além do Artesanato também. A ideia é que esse espaço lembra muito uma cidade de interior, então a gente está adaptando e também trazendo para cá essa inovação com a identidade cultural dos arigós. É uma oportunidade das pessoas se conectarem com a identidade raiz de Volta Redonda”, finalizou Anderson.

A moradora do bairro Aero, Maria Cristina, elogiou o evento. “Muito bom. É importante para nós, para a cidade, ter eventos assim aos domingos. O Marco Zero é importante porque as pessoas trazem as crianças e curtem cultura”, comentou Maria.

Foto: Cris Oliveira

City tour

O evento também foi destino do city tour especial que teve inscrições através do projeto “Turistando em VR”, da SMDET. A van do turismo, com guia credenciado pelo Ministério do Turismo, saiu da Praça Brasil, na Vila Santa Cecília (próximo ao Clube Umuarama), às 9h, percorreu marcos históricos, culturais e naturais da cidade e encerrou no Marco Zero Cultural.

“O Marco Zero, além de sua importância histórica, agora também é palco de cultura e diversão todo quarto domingo do mês, com o evento Marco Zero Cultural. Aproveite esse ‘Turistando 2 em 1’”, diz a diretora de Turismo da SMDET, Débora Cândido.

 

 

