Volta Redonda- Sem condições de arcar com os custos médicos de uma cirurgia cardíaca que a sua esposa passou, o engenheiro metalúrgico Agnaldo Ramos de Oliveira, de 36 anos e atualmente desempregado, resolveu através do apoio de amigos e parentes criar uma vakinha virtual para tentar pagar as despesas da cirurgia.

Segundo o engenheiro que atualmente trabalha com venda de eletrônicos pela internet, a esposa Rosanne Rocha Nascimento, de 39 anos, passou por uma cirurgia de emergência após sofrer um ataque cardíaco, com os médicos descobrindo que seu fluxo sanguíneo estava severamente limitado.

– Em 2 de abril, ela foi submetida a uma angioplastia completa (um procedimento para restaurar o fluxo sanguíneo através da artéria usando um cateter para desbloqueá-la). Estamos gratos e esperançosos porque Rosanne está se recuperando na UTI. No entanto, ela teve que ir para um hospital privado, pois não havia UTIs disponíveis em hospitais públicos, devido à situação muito precária do Covid no Brasil. Ela tentou atendimento em três hospitais de Volta Redonda até eu desistir e ir com ela para o hospital da Unimed, sem plano de saúde, claro. E lá ela ficou na UTI por 3 dias – destacou.

O engenheiro Agnaldo e sua esposa, que trabalha vendendo aplique de cabelo, são de Barra Mansa, da Várzea, mas atualmente moram em Volta Redonda há 2 anos, onde tem dois filhos autistas, uma menina de 6 anos e um adolescente de 18 anos.

Quem quiser ajudar o casal nas despesas desta cirurgia cardíaca é só acessar a vakinha virtual: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-para-custos-de-uti-de-rosanne-rocha