Mario Esteves entrega nova Unidade Básica de Saúde em Dorândia

Barra do Piraí – O prefeito Mário Esteves inaugurou, na noite desta terça-feira (21), a Unidade Básica de Saúde Getúlio João Vieira de Almeida, em Dorândia. Dentro deste módulo ainda funcionará a Estratégia de Saúde da Família (ESF) Oswaldo Milward. Dentro da estrutura da UBS há um consultório dentário e dois consultórios padrão; sala de curativo, esterilização, expurgo, administração e imunização; banheiros para Pessoa com Deficiência (PCD); ampla recepção e copa/cozinha.

Outros investimentos

Para além da área da Saúde, segundo Mário Esteves, o distrito de Dorândia vem recebendo uma série de investimentos relevantes do poder público, tais como asfaltamento de diversas ruas, atendimento do Castramóvel, quadra poliesportiva, iluminação 100% LED, entre outros. “Praticamente jogamos essa unidade no chão para reconstruí-la, assim como fizemos em outros lugares, tais como Areal, Ipiabas e Vargem Alegre. Tudo isso para que pudéssemos começar do zero e sabermos aquilo que estávamos fazendo. Hoje, entregamos uma UBS padronizada e construída com materiais de primeira qualidade. Sem dúvidas, é uma obra muito importante para a população e por isso ‘tiro o chapéu’ para o prefeito”, disse o secretário de Obras Públicas, Wlader Dantas.

O secretário interino de Saúde, Dione Caruso, falou sobre a importância da iniciativa. “É uma honra participar desse momento tão marcante. A entrega desse novo posto vai ao encontro com um dos principais objetivos do governo para a área da Saúde: fornecer melhores condições para os nossos profissionais e prestar um melhor atendimento para a população. A Saúde de Barra do Piraí está respaldada. Hoje, temos um repasse de verba superior a 30%, muito mais do que o exigido pela Constituição, que são 15%. Isso nos permitiu estruturar uma Atenção Primária forte, auxiliar os hospitais e sair da 74ª posição para a 23ª no Indicador Sintético Final (ISF), algo histórico para o município. Então, parabenizo o governo municipal pelos investimentos e, acima de tudo, pelo compromisso com as vidas dos barrenses”, comentou Dione.

“Essa é uma construção de qualidade que evidencia ainda mais o trabalho que vem sendo feito na Saúde do município. Peço à população que não aceite menos do que isso, independentemente de quem vier pela frente nos próximos governos. Os distritos têm recebido uma atenção especial e os investimentos não irão parar por aqui; assumimos o compromisso de levar serviços e estruturas de qualidade para os barrenses e iremos cumprir”, disse Mário Esteves em seu discurso.