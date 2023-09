Mario Esteves entrega primeira parte do asfaltamento da rodovia Raimundo Padilha

Barra do Piraí – O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, entregou nesta quarta-feira (6), a primeira etapa das obras de asfaltamento da estrada Governador Raimundo Padilha, a via que liga Barra do Piraí ao distrito de Vargem Alegre. Com isso, a população passa a ter uma via alternativa para transitar entre a cidade e o distrito sem a necessidade de passar pelo pedágio da Rodovia Lúcio Meira (BR-393). A primeira etapa entregue o trecho entre o Cantão e a antiga BR Metals. No dia 14, será a vez da estrada que leva a Vargem Alegre. Os trabalhos foram fruto de uma parceria entre as secretarias de Serviços Públicos, de Agricultura e de Obras Públicas. Ao todo, foram aproximadamente 8 km de pavimentação asfáltica.

As secretarias de Serviços Públicos e de Agricultura foram responsáveis pela preparação do solo para a recepção da massa asfáltica, com processos de conservação, terraplanagem, além de correções e ampliações no sistema de drenagem, limpeza bruta com remoção de volume de terra comprometida, correção de pontes e outros. Já a pasta de Obras Públicas ficou por conta do asfaltamento.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, explicou que obras irão potencializar a chegada de novas empresas e a geração de emprego. “A BR Metals gerava milhares de empregos e nem assim as imperfeições da estrada que dava acesso à fundição eram consertadas. Agora, conseguimos recuperar essa via, levando em conta que o antigo galpão já está gerando empregos de novo, com as três empresas que instalamos lá – a quarta está por vir -. E não paramos por aí. Ao prosseguirmos com a pavimentação da via que leva a Vargem Alegre, possibilitamos que os condutores não precisem pagar pedágio para se locomoverem dentro do próprio município. Por meio de obras como essa, reafirmamos o compromisso do poder público com o barrense, prezando sempre pelo bem-estar de todos”, aponta Mario.

Esteves ainda lembrou que o novo hospital regional que está sendo construído em Vargem Alegre tem relação direta com a Rodovia Raimundo Padilha. “O asfalto passa logo ao lado de onde ficará o Hospital Especializado em Cuidados Prolongados Joaquim José Couto, que está em construção. Assim, o acesso ao local será muito facilitado e seu funcionamento será impactado positivamente. Serão mais de 350 leitos para atender não só a população de Barra do Piraí, mas também de todo o estado, sem contar que mais de 500 empregos diretos poderão ser gerados”, afirma o prefeito.