Barra do Piraí – O prefeito Mario Esteves inaugura nesta terça-feira (21), a nova Unidade Básica de Saúde Getúlio João Vieira de Almeida, no bairro Dorândia, em Barra do Piraí.

A inauguração está marcada para às 16h30, na Praça Comendador Nóbrega, 185, em Dorândia.