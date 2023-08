Mario Esteves participa de evento pelos 17 Anos da Lei Maria da Penha

Barra do Piraí – O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, participou do evento promovido em referência ao aniversário da Lei Maria da Penha, nesta quinta-feira (17), no Centro Cultural Rosemar Pimentel, no Centro. A Secretaria de Assistência Social promoveu encontro especial de reflexão e mobilização para marcar os 17 anos da lei.

“A realização deste evento reafirma o nosso pacto em combater a violência contra as mulheres. A participação ativa da comunidade é fundamental para mudar essa realidade, e tenho certeza de que juntos podemos construir um futuro melhor e mais seguro para todas as pessoas”, disse Mario Esteves, afirmando que o município vai ganhar uma Casa da Mulher, em parceria com o Governo do Estado.

O evento, promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim), contou com a presença da secretária Municipal de Assistência Social, Paloma Blunk, e buscou espaço para debater e sensibilizar a sociedade sobre o aumento das taxas de violência às mulheres.

“Temos índices alarmantes de violência contra as mulheres e que precisam ser denunciados. E os nossos equipamentos, nossos Centros de Referência, estão aptos a acolher qualquer tipo de agressão que uma mulher sofra aqui em Barra do Piraí. A mulher pode estar onde ela quiser, e fazer o que bem entender. E ninguém deve rebaixá-la ou violenta-la por isso, em hipótese alguma. Hoje é um dia de representação de extrema importância para nós”, frisou Paloma.

A tenente-coronel e coordenadora da Patrulha Maria Penha, Claudia Moraes, abordou durante palestra a importância de ter mulheres representando todos os âmbitos da sociedade. A palestrante ressaltou que o envolvimento de mulheres em posições de liderança e poder é essencial para uma sociedade igualitária e livre de violência.

Heloísa Aguiar, secretária do Estado da Mulher, destacou a necessidade de unir esforços na luta contra a violência. “A conscientização e mobilização são essenciais para transformar a realidade das mulheres. O evento promovido pela prefeitura e o Comdim é uma oportunidade valiosa para unirmos forças em prol de uma sociedade mais justa e segura para todas”, afirmou a secretária.