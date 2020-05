Máscaras personalizadas se tornam fonte de renda para empreendedores

Matéria publicada em 30 de abril de 2020, 19:55 horas

Há desde máscaras sofisticadas até estampas com personagens infantis e times de futebol; artigos estão em alta

Barra Mansa- Como forma de intensificar as medidas de combate à Covid-19, o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, assinou recentemente um decreto que inclui o uso de máscaras de proteção no dia a dia da população. A medida, no entanto, além de ser preventiva, acabou se tornando uma fonte de renda para empreendedores que, em tempos de pandemia, estão se reinventando com a produção de máscaras.

Os itens vão desde as mais simples, com tons e tecidos neutros, até as mais sofisticadas, com bordados de times de futebol, logomarca de empresas, personagens infantis, entre outros modelos diferenciados e de acordo com o desejo dos clientes.

A empreendedora Valéria Nunes, de 45 anos, é artesã e trabalha com costura e bordados voltados para o público infantil. Nos últimos dias ela viu a venda dos acessórios que produz sofrer uma queda em função da quarentena, porém, com o aumento da procura pelas máscaras, encontrou uma nova forma de gerar renda.

– Comecei a fazer as primeiras máscaras no dia 20 de abril e a minha produção está muito corrida, pois trabalho sozinha e tenho feito uma média de 50 ou mais por dia. As máscaras são bordadas e personalizadas e têm muitos pedidos, muita gente querendo – disse a artesã, ao apontar a dificuldade que ela e outras pessoas estão enfrentando por não conseguirem materiais como elástico e tecidos.

– Mesmo atendendo com meia porta, as lojas não estão dando conta de suprir a demanda de tanta gente fazendo máscara ao mesmo tempo. Eu ainda dei sorte porque tinha um pouco de material guardado – completou.

Como já possui uma página no Facebook onde divulga seus trabalhos, Valéria tem utilizado à internet para apresentar aos clientes os produtos. De acordo com ela, as máscaras têm preço de R$ 5 reais para o modelo comum e de R$ 12 reais para as que são bordadas. O público consumidor, conforme destacou a artesã, é formado por parentes, amigos e vizinhos.

– Acredito que a minha produção não vai passar disso, não tende aumentar, porque tem muita gente fazendo. Mas, de certa forma, veio em boa hora, já que a venda de outros artigos deu uma parada. Neste momento estamos vivendo a lei da sobrevivência: fazemos para comer e pagar as despesas mais importantes – enfatizou a artesã.

Máscaras com qualquer tema

Há cerca de três semanas a empreendedora Tainara Izzy Macedo, de 24 anos, fez uma máscara personalizada e postou em seu story do Facebook. O artigo, que seria para uso próprio, despertou o interesse de várias pessoas, alcançou mais de 800 visualizações e, foi aí, que ela teve ideia de investir nos artigos para comercializar.

Ela, que trabalha com personalizados para festas, viu sua agenda cancelada de março a julho, por conta da pandemia, e atualmente está conseguindo fomentar a renda com a produção de máscaras de qualquer tema escolhido pela sua clientela. Entre eles, times de futebol, super-heróis, símbolos de profissões variadas, logotipos de empresas, aplicativos de transporte, desenhos infantis, entre outros.

– Todas as minhas festas foram canceladas, por causa da pandemia, e eu fiquei desesperada porque estava contando com aquilo. Um dia fiz uma máscara para mim e meus avós e postei a minha no storyes e fez o maior sucesso. Com muitas pessoas querendo saber quem tinha feito eu tive a ideia de começar a produzir para vender, embora não fosse a minha intenção inicial, e deu super certo – contou a empreendedora.

De acordo com ela, a procura está muito grande, por ser uma novidade, e, em média, são feitas mais de 50 máscaras por dia. Os artigos possuem tecido duplo 100% poliéster, no qual ela faz aplicação dos temas, e depois são forrados com tecido 100% algodão, podendo ainda, de acordo com o gosto do cliente, ter o nome bordado, ou não.

– Eu que faço as artes e a minha mãe tem me ajudado na costura porque, como as encomendas estão grandes, não estou dando conta. As que levam a logomarca das empresas estão fazendo muito sucesso e as infantis também. Muitas crianças que não queriam usar máscara agora estão querendo por serem com temas que elas podem escolher. Está sendo uma boa oportunidade de suprir as perdas que tive com o cancelamento das festas – comemorou Tainara, ao acrescentar que os produtos são feitos sob encomenda.

De máscara e com estilo

Proprietário de um atelier, em Barra Mansa, o estilista Santclear dos Santos Pedro, apostou em algo mais sofisticado na hora de produzir suas máscaras. Ele contou que inicialmente sua intenção não era fazer máscaras para vender, mas sim para doar, no entanto, o atual cenário do setor têxtil acabou contribuindo para que apostasse na comercialização.

– Há relatos de que 80% das confecções estão paradas em função disso tudo que está acontecendo. Com isso, não só eu, mas também outras marcas começaram a ver a possibilidade de fazer um trabalho social, mas também com víeis para pagar suas despesas. Se eu pudesse, faria para doar, mas enquanto empresa precisei me adaptar ao que o mercado está necessitando, que nesse caso são as máscaras – destacou o estilista.

Conforme explicou Santclair, diante das determinações municipais sobre o uso da máscara, ele optou por trabalhar duas linhas: as comuns, para quem quer um produto de qualidade, no entanto, com uma boa modelagem, e as mais sofisticadas e personalizadas que, segundo ele, estão com uma procura maior.

– Desde que se tornou obrigatório o uso de máscara a demanda aumentou. Embora cada um trabalhe de uma forma, eu percebi um nicho de mercado muito bacana e resolvi investir. Não vou dizer que é da moda ou do luxo, mas é um mercado que não quer usar a máscara com estampa de bichinho ou de patchwork – salientou o estilista.

De acordo com ele, os modelos sofisticados estão apresentando um resultado de vendas muito significativo. E conforme classificou, elas são as temáticas, ou seja, pequenas coleções cápsulas de máscaras, feitas com um material diferenciado e que estão causando surpresa devido a procura.

– Achei que talvez não fosse sair, porque fica mais cara que a comum, mas a procura está grande. Mesmo em meio à pandemia, as pessoas estão buscando usar coisas diferentes. Mas tenho tomado muito cuidado com os materiais, já que temos algumas especificações técnicas com as quais me preocupo e porque sei que o importante não é só fazer um produto com design, com anatomia diferenciada, com tecido diferenciado, mas que também possa ser lavado e passado conforme recomendado – destacou o estilista.

Nesta última semana Santclair explicou ter “desacelerado” na produção das máscaras comuns para priorizar as diferenciadas, já que elas são a sua aposta para os próximos dias. Em média ele produz até 15 peças, por dia, e os preços das máscaras variam de R$ 8 a R$ 20 reais.

– A demanda vai ficar mais exigente, as pessoas vão ter que usar e sabemos que isso ainda vai durar alguns meses pela frente. O meu consumidor quer um produto diferenciado na modelagem e também nos tecidos e a procura por essas máscaras tendem a aumentar. Já que não dá pra usar uma roupa bonita, pelo menos usar uma máscara bonita é uma opção. É um momento difícil e nosso trabalho, como design, é trazer beleza a vida – finalizou.

Por Roze Martins