Matheus & Kauãn, Thiaguinho e Clayton & Romário agitam a 22ª Expo Real 2023

Porto Real – A cidade de Porto Real completa 28 anos de emancipação político-administrativa neste domingo, dia 5 de novembro, e para o aniversário há uma programação com muitas atrações. Uma delas é a 22ª Expo Real 2023, que começa na sexta-feira (3) com show de Matheus & Kauãn e encerra domingo (5), com show da dupla Clayton & Romário. A Expo Real acontece no novo Parque de Exposições da cidade, situado na Avenida A, no Polo Empresarial.

Segundo o presidente da comissão organizadora e secretário de Governo, Augusto Serfiotis, a estrutura física foi montada com todo cuidado para garantir a segurança no local. “É um evento gigante, tudo foi preparado pensando na nossa população e nos turistas”, afirmou o secretário.

Desfile Cívico no domingo marca os 28 anos

Outro grande evento programado para este domingo é o tradicional desfile cívico, que acontecerá na Avenida B, no bairro Freitas Soares, a partir de 8h. Há uma grande expectativa e empolgação dos estudantes, pois devido à pandemia, não houve desfile nos últimos anos.

O prefeito Alexandre Serfiotis disse que a festa foi preparada com todo carinho para a população e para os visitantes. “Venham comemorar conosco o aniversário de Porto Real, teremos o maior prazer em receber todos que vierem para desfrutar de momentos agradáveis festejando junto com o nosso povo”.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Sexta-feira (3)

20h – Renatinho

21h – Abertura oficial

22h – Laila Barros

23h – Hellen Reis

Atração principal – Matheus & Kauan

Sábado (4)

19h – Zero Bala

20h – Kamikazzes

21h – Marcio Henrique & Gabriel

22h – Jeito de Ser

23h – Rodrigo Gavi

Atração principal – Thiaguinho

Domingo (5)

10h – Willian Gastão

21h – Everton Santos

22h – Zé Vitor & Rael

Atração principal – Clayton & Romário