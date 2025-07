“Me Leva pra Casa” ultrapassa 100 adoções em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Promovida pela Superintendência do Bem-Estar Animal de Barra do Piraí, a campanha de adoção “Me Leva pra Casa” atingiu, na última quarta-feira (16), a marca de 103 animais adotados através do programa.

A campanha surgiu com o objetivo de oferecer a cães e gatos a chance de encontrar um lar. Com esse propósito, a ação conta com a parceria do Lar de Passagem São Francisco de Assis e de protetores independentes do município.

A superintendente do Bem-Estar Animal, Luciene Maria, afirmou que, após as ações do “Me Leva pra Casa”, já é possível notar um crescimento da conscientização social sobre o tema.

“Em 8 edições já percebemos marcas de uma conscientização social. Cada adoção é um resgate de uma vida que poderia estar exposta a perigos como fome, doenças e maus-tratos. Ao escolher a adoção, você se torna um exemplo positivo e estimula outras pessoas a fazerem o mesmo. Oferecer um lar cheio de amor aos cães e gatos adotados, que costumam ser extremamente gratos e carinhosos, cria laços de afeto únicos com seus tutores”, disse a superintendente.

A cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, a campanha ocorre na praça Nilo Peçanha, das 10h às 15h. A superintendente afirmou ainda que novidades chegarão em breve, com a abertura de um novo cadastro de protetores e campanhas de adoção nos distritos e bairros do município.

“A superintendência está organizando um novo cadastro de protetores de animais, visando captar aqueles que não se inscreveram no primeiro registro que fizemos neste ano. Além disso, estamos trabalhando para expandir a campanha ‘Me Leva pra Casa’, levando-a até os distritos e bairros do município”, disse.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, elogiou as ações do Bem-Estar Animal no município. Miki afirmou ainda que o setor crescerá com as novas parcerias.

“O Bem-Estar Animal de Barra do Piraí tem avançado muito. Com um trabalho real, comprometimento e, principalmente, amor, estamos fazendo o certo e o seguro pelos pets do município. Esse desenvolvimento se deve ao grande apoio do Lar de Passagem São Francisco de Assis, dos protetores independentes, do deputado federal Marcelo Queiroz, da UniFAA e de outras instituições e projetos que seguem e acreditam em nosso ideal. Com toda essa cumplicidade, tenho certeza de que cresceremos ainda mais” finalizou a prefeita.