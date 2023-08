Medicina do UniFOA conquista selo Saeme-CFM pela 3ª vez consecutiva

Volta Redonda – O curso de Medicina do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA foi certificado, pela terceira vez consecutiva, pelo Sistema de Acreditação de Escolas Médicas do Conselho Federal de Medicina (Saeme-CFM). Conquista que atesta o comprometimento da instituição, uma vez que essa avaliação aponta o padrão adequado e rigoroso de qualidade em ensino médico do UniFOA.

O Saeme-CFM é baseado em um trabalho desenvolvido por um grupo de pesquisadores que elaborou um instrumento e um roteiro para avaliar os cursos de Medicina no Brasil. A partir de aspectos como o seu contexto e política institucional, projeto pedagógico, programa educacional, corpo docente e discente e ambiente educacional.

Desde a primeira conquista, em 2016, seguida pela revalidação em 2020, o Centro Universitário de Volta Redonda continuou a demonstrar um padrão de qualidade que se renova agora, em 2023, e assegura a vigência do Selo Saeme até 1º de agosto de 2029.

O coordenador de Medicina, Júlio Aragão, explica o que representa essa acreditação e as possibilidades que o selo promove:

– É uma certificação da qualidade do trabalho que a gente tem aqui, da qualidade do ensino que a gente proporciona. Segundo que também é uma forma de facilitar o acesso dos nossos estudantes a postos de estágio, de vivências e de intercâmbio em outros países. Da mesma forma que fomos acreditados pelo Saeme, ele é acreditado em um sistema internacional de acreditadores de ensino médico. Ou seja, o aluno que está numa instituição acreditada tem mais facilidade de conseguir intercâmbio fora, de conseguir reconhecimento de diploma – ressalta.

Como funciona a avaliação

O processo de avaliação utiliza os conceitos de suficiência e insuficiência, não sendo classificatório. O sistema permite ainda identificação de áreas ou aspectos de excelência educacional e de áreas que necessitem de aprimoramento.

O processo compreende uma etapa de preenchimento online de um questionário que abrange cinco domínios (gestão educacional, programa educacional, corpo docente, corpo discente e ambiente educacional), seguida de análise destes dados por uma Comissão de Avaliação; e visita ao curso de Medicina por uma equipe composta por quatro avaliadores, sendo um avaliador discente.

Após este processo, a Comissão de Avaliação emite uma devolutiva à instituição de ensino e o resultado final, que pode ser classificado em três categorias: Acreditado (como é o caso do UniFOA), Acreditado com Ressalvas e Não Acreditado.

Agradecimento

Para marcar esse reconhecimento, o presidente da FOA, Eduardo Prado, parabeniza e agradece a todas as pessoas envolvidas em mais essa conquista.

Confira na íntegra:

“Temos mais uma conquista para comemorar com você!

O curso de Medicina do UniFOA foi certificado pela 3ª vez consecutiva pelo Sistema de Acreditação de Escolas Médicas do Conselho Federal de Medicina (Saeme-CFM).

Esta conquista ocorreu pela primeira vez em 2016, posteriormente em 2020 e agora, em 2023, com vigência até 1º de agosto de 2029.

O Selo Saeme representa o comprometimento da FOA/UniFOA no padrão adequado e rigoroso de qualidade no ensino médico.

Parabenizamos a todos que de alguma forma contribuem para essa excelência. Ressaltamos o trabalho da reitora, professora Ivanete Oliveira, e sua equipe; da coordenação de Medicina, professores Júlio Aragão e Luiz Antonio Neves; assim como todos os docentes, técnicos dos laboratórios e profissionais que atuam no curso.

Destacamos ainda todo o empenho dos estudantes, que sem a dedicação e aplicação deles, nada seria possível.

Agradecemos especialmente aos representantes do Município de Volta Redonda que prestaram depoimentos, durante a visita da comitiva do Saeme-CFM, sobre o quanto a Medicina do UniFOA contribui para o SUS, por meio da intersecção que há entre o ensino teórico e a prática no Sul Fluminense.

Evidenciamos, assim, a importante e fundamental contribuição do prefeito, Antonio Francisco Neto, acompanhado pelo vice-prefeito, Sebastião Faria, diretor do Hospital São João Batista; pela secretária de Saúde, Conceição Rocha; pela diretora do Hospital Municipal Munir Rafful, Márcia Cury; pela responsável do Departamento de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria, da SMS, Sheila Rodrigues Dias Filgueiras.

Essa é uma conquista para ser comemorada por todos da família FOA/UniFOA e pelo Município de Volta Redonda!

Parabéns e muito obrigado!”.

Eduardo Prado

Presidente da Fundação Oswaldo Aranha